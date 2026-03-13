Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 20χρονο στην Καλαμαριά – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΑΧΕΠΑ

Σοβαρά τραυματισμένος από μαχαίρι εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη ένας 20χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φαίνεται πως προηγήθηκε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε κλήση γύρω στις 22:00 για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα στην οδό Αργοναυτών.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο 20χρονος διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Την έρευνα ανέλαβαν αστυνομικοί της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος.

