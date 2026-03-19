Πατήσια: Σύλληψη γνωστού τράπερ μετά από καταδίωξη – Αγνόησε σήμα αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει

Στη σύλληψη δύο ατόμων στα Πατήσια προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 18/3, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης, μετά από καταδίωξη δικύκλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:00, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε μια μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες να σταματήσει στην οδό Πατησίων για έλεγχο.

Οι αναβάτες δεν συμμορφώθηκαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δύο άνδρες φέρεται να πέταξαν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, που είχαν στην κατοχή τους.

Η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε τελικά στην οδό Δ. Ράλλη και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι 27χρονος γνωστός τράπερ, ο οποίος φέρεται να έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Ο δεύτερος, 26 ετών, ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

