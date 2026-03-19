ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 00:56
Πατήσια: Σύλληψη γνωστού τράπερ μετά από καταδίωξη – Αγνόησε σήμα αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει

astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη δύο ατόμων στα Πατήσια προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης, 18/3, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Άμεσης Δράσης, μετά από καταδίωξη δικύκλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 16:00, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε μια μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες να σταματήσει στην οδό Πατησίων για έλεγχο.

Οι αναβάτες δεν συμμορφώθηκαν και ανέπτυξαν ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγουν. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δύο άνδρες φέρεται να πέταξαν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, που είχαν στην κατοχή τους.

Η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε τελικά στην οδό Δ. Ράλλη και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους συλληφθέντες είναι 27χρονος γνωστός τράπερ, ο οποίος φέρεται να έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν. Ο δεύτερος, 26 ετών, ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο ΤΔΕΕ Πατησίων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

astynomia_new
iran_missile_new_5678
nea-makri-tourkoi
barca
polakis
stegastika daneia 77- new
jumbo 665- new
overnight_oats
DYPA
Hormuz (1)
astynomia_new
iran_missile_new_5678
nea-makri-tourkoi
