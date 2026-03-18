Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα σε γήπεδο των Αμπελοκήπων

Ένας άνδρας, περίπου 30 ετών, έχασε τη ζωή μετά από πτώση στο κενό από προβολέα γηπέδου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Τα στοιχεία του άνδρα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης, 18/3, και ερευνάται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Βαριά χτυπημένος ο 23χρονος κατηγορούμενος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Πέθανε σε ηλικία 17 ετών, η Λουκία η γάτα της Ακρόπολης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες με 45 κατοικίδια από το Άμπου Ντάμπι (Photos/Video)











