ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 00:57
19.03.2026 00:20

Νέα Μάκρη: Καρέ-καρέ η επίθεση Τούρκων μαφιόζων σε ομοεθνή τους – «Γάζωσαν» το αυτοκίνητό του με επτά σφαίρες

Βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο «φως» το Mega αποτυπώνει τη σοκαριστική στιγμή κατά την οποία Τούρκοι μαφιόζοι πυροβολούν εναντίον ΙΧ που οδηγούσε ομοεθνής τους στη Νέα Μάκρη.

Στο υλικό καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης, με δύο δράστες να ανοίγουν πυρ, ενώ το θύμα απομακρύνεται με το αυτοκίνητό του από το σημείο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ώρα αιχμής, με την κυκλοφορία να είναι αυξημένη και πολίτες να βρίσκονται στον δρόμο. Οι δράστες φαίνεται να δρουν αδιαφορώντας πλήρως για την παρουσία περαστικών, πραγματοποιώντας την επίθεση στη μέση της Λεωφόρου Μαραθώνος.

Για την υπόθεση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός Τούρκου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Το χρονικό

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης 3/3, όταν τρεις άνδρες εισήλθαν σε σούπερ μάρκετ επί της Λεωφόρου Μαραθώνος. Εκεί προσέγγισαν έναν τέταρτο άνδρα που πραγματοποιούσε αγορές, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως και οι τέσσερις είναι τουρκικής καταγωγής.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους, μετά την οποία ο ένας άνδρας αποχώρησε και κατευθύνθηκε προς το όχημά του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Πλαταιών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πέρασαν απέναντι, μπήκαν σε κοντινό μίνι μάρκετ και για περίπου δέκα λεπτά παρακολουθούσαν διακριτικά τον στόχο τους. Όταν αντιλήφθηκαν ότι το αυτοκίνητο τέθηκε σε λειτουργία, βγήκαν άμεσα από το κατάστημα, διέσχισαν τον δρόμο και πλησίασαν το όχημα.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα άνοιξαν πυρ, ρίχνοντας τουλάχιστον επτά σφαίρες προς το αυτοκίνητο. Το όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς την περιοχή του Διονύσου, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν πεζοί στα γύρω στενά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κατάστημα οι δράστες ζήτησαν να αγοράσουν μια βαλίτσα, ενώ παράλληλα αναζητούσαν ταξί.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα σε γήπεδο των Αμπελοκήπων

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Βαριά χτυπημένος ο 23χρονος κατηγορούμενος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Πέθανε σε ηλικία 17 ετών, η Λουκία η γάτα της Ακρόπολης




Πατήσια: Σύλληψη γνωστού τράπερ μετά από καταδίωξη – Αγνόησε σήμα αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει

Ιρανικό χτύπημα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ, απειλές για όλο τον Περσικό – Οι IDF χτύπησαν για πρώτη φορά στόχους στο βόρειο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

Champions League: Με 4άρα στους «8» η Λίβερπουλ, με 7άρα η Μπαρτσελόνα – Άνετη πρόκριση για Μπάγερν, πέρασε και η Ατλέτικο

Μαντινάδα – «καρφί» για Τσίπρα από Πολάκη

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

