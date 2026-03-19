Φθιώτιδα: ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο – Σκοτώθηκε 21χρονος

Τη ζωή του έχασε ένας 21χρονος το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ΙΧ που οδηγούσε ο νεαρός από χωριό του Δομοκού συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που κατευθυνόταν για να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 21χρονος να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματός του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τον Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο δεν επιχείρησε στο σημείο.

Ο νεαρός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Δρόμος «καρμανιόλα», ειδικά όταν βρέχει

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς έχουν σημειωθεί κατά καιρούς δεκάδες τροχαία, αρκετά εκ των οποίων θανατηφόρα, ειδικά σε συνθήκες βροχόπτωσης που αυξάνουν την ολισθηρότητα.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού.

Διαβάστε επίσης

Καβάλα: 7χρονος εγκλωβίστηκε σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων!

Τραμ: Σε λειτουργία από σήμερα οι στάσεις «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»

Η σύγκρουση ψυχρών μαζών του Βορρά και μεταφοράς σκόνης του Νότου… με φόντο τις βροχές!



