Καβάλα: 7χρονος εγκλωβίστηκε σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων!

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (18.03.2026) στην Καβάλα, όπου ένας 7χρονος κλειδώθηκε θυρίδα παραλαβής δεμάτων.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο 7χρονος έπαιζε κοντά στο λιμάνι με τον αδερφό του, όταν μπήκε στο locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος. Το παιδί βρέθηκε μέσα και κάτω από άγνωστες συνθήκες η πόρτα έκλεισε και εγκλωβίστηκε.

Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο.

Για καλή τύχη όλων, περαστικοί είδαν και άκουσαν τον 7χρονο να φωνάζει και έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο 7χρονος.

«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.

