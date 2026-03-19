Μητέρα καταγγέλλει διευθύντρια σχολείου για περιθωριοποίηση της ΑμεΑ κόρης της: «Δεν την αφήνει να βγει στο προαύλιο» (Video)

Σοβαρή καταγγελία από μητέρα ενός ΑμεΑ κοριτσιού 9 χρόνων που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα με αποτέλεσμα να μετακινείται μόνο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως καταγγέλλει η ίδια με τρεμάμενη φωνή, η διευθύντρια του σχολείου της, την αναγκάζει να μένει μέσα στην τάξη στα διαλείμματα, με το πρόσχημα πως υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει με το αμαξίδιό της, τα υπόλοιπα παιδιά.

Τα όσα αποκάλυψε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 η μητέρα της 9χρονης, προκαλούν οργή.

Η διευθύντρια του σχολείου φέρεται πως δεν έχει υπογράψει καν την παραλαβή ειδικού θρανίου και καθίσματος για την 9χρονη ΑμεΑ, αν και τα έξοδα τα έχουν καλύψει οι γονείς της.

Το κοριτσάκι με τα κινητά προβλήματα, αναγκάζεται να παρακολουθεί κάθε ημέρα τα μαθήματα σε θρανίο που στηρίζεται σε κόλλες Α4 για να πάρει ύψος.

Αυτό που προκαλεί περισσότερο αγανάκτηση είναι το γεγονός πως η μητέρα προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε να γίνουν συστάσεις στη διευθύντρια για την συμπεριφορά της.

Και πάλι σύμφωνα με την καταγγελία, το μόνο που της είπαν ήταν να κάνει υπομονή 1.5 χρόνο, μέχρι να βγει στη σύνταξη η συγκεκριμένη διευθύντρια.

Η μητέρα καταγγέλλει επίσης πως η κόρη της γυρνάει κάθε ημέρα στο σπίτι με κλάματα και δεν μπορεί καν να απολαύσει το διάλειμμα της με τους φίλους της καθώς αναγκάζεται να μένει μόνη της μέσα στην τάξη.

«Για το παιδί μου έχει γίνει αγώνας. Η διευθύντρια του σχολείου δεν μπορεί να αποδεθχεί και να συμπεριλάβει το παιδί μου. Χρησιμοποιεί από τη β’ δημοτικού ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο και έχει αποκτήσει την αυτονομία της.

Θέλει να της το σταματήσει, δεν την αφήνει να παίξει με τα άλλα παιδιά στο διάλειμμα, την περιθωριοποιεί. Φοβούνται λέει ότι θα χτυπήσει τα άλλα παιδιά με το αμαξίδιο.

Η ασφάλεια βέβαια είναι επιλεκτική γιατί τα 3 χρόνια που το παιδί είναι εκεί, το θρανίο της είναι πάνω σε κόλλες Α4. Δεν απαντάει στα email μας.

Η Πρωτοβάθμια μας απάντησε μετά από πολύ καιρό πως αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα διερευνήσουμε με το προσωπικό του σχολείου.

Το παιδί μεγαλώνει και δεν έβαζαν ένα πούλμαν με ράμπα. Οι δάσκαλοι το σηκώνουν αγκαλιά για να το μεταφέρουν. Υπάρχει πάντα ένα άτομο μαζί της. Η μικρή έκλαιγε συνέχεια εξαιτίας της διευθύντριας.

Πληρώσαμε το καινούριο θρανίο και ειδικό κάθισμα αλλά η διευθύντρια αρνείται να υπογράψει την παράδοση με το πρόσχημα ότι δεν μπορεί να φέρει την ευθύνη τους.

Η Πρωτοβάθμια μας είπε να κάνουμε υπομονή 1.5 χρόνο ώστε η διευθύντρια να βγει στη σύνταξη και ότι εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν κάτι.

Η κόρη μου δεν θέλει να πηγαίνει στο σχολείο. Όλο αυτό ονομάζεται μισαναπηρισμός», είπε συγκεκριμένα.

