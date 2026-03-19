ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:48
Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω κωλύματος της προέδρου

tempi_unnel

Νέα διακοπή σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη (19/3), στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών, παρά το γεγονός ότι επανεκκίνησε στη Λάρισα.

Η διαδικασία συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία όπως ανακοινώθηκε βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια έως τις 30 Μαρτίου και έτσι υπήρξε νέα διακοπή.

Να σημειωθεί πως η δίκη είχε διακοπεί πριν μερικές ημέρες, 10 Μαρτίου, όταν η πρόεδρος αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η δίκη αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας και συγκεκριμένα τη μη προσκόμιση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του υλικού όταν αυτό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

Κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Η δίκη θα ξεκινήσει εκ νέου την Πέμπτη 2 Απριλίου.

Juan -Carlos- Valencia- González-3
giatros
A260552_large
marines_new
tempi_unnel
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
overnight_oats
jumbo 665- new
dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
Juan -Carlos- Valencia- González-3
giatros
A260552_large
