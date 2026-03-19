Επιχείρηση της αστυνομίας σε σύνδεσμο του Άρη

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα σε σύνδεσμο φιλάθλων του Άρη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes, αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στον σύνδεσμο που βρίσκεται στη περιοχή του Χαριλάου. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις του ΟΠΚΕ και έχουν εισέλθει στον σύνδεσμο της “Super 3”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπαδόπουλου με Αλκμήνης, πίσω από θύρα 3, του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης»

Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους κατηγορούμενους

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο των ερευνών της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού στην Καλαμαριά, υπόθεση για την οποία έχουν συλληφθεί ένας 23χρονος και ένας 19χρονος.

Στο μεταξύ, αίτημα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τα δύο πρόσωπα που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ, υπέβαλε η υπεράσπιση του 23χρονου που κατηγορείται ως δράστης της ανθρωποκτονίας και προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το αίτημα υποβλήθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία και αφορά την άσκηση δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα). Προς την κατεύθυνση αυτή η πλευρά του 23χρονου επικαλείται – όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές – τα ευρήματα της ιατροδικαστικής στην οποία υπεβλήθη και φέρεται να περιγράφει χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα.

Ο 23χρονος, απολογούμενος χθες στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.

Μέχρι στιγμής τα δύο πρόσωπα από την παρέα του 20χρονου διώκονται για τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας, της διακεκριμένης επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Μεταξύ αυτών είναι 19χρονος που κρατείται και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια, ενώ το δεύτερο άτομο αναζητείται.

Οι αρχες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που φέρεται πως συμμετείχε στο περιστατικό της περασμένης Πέμπτης.

Πανελλαδικές: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών – Αστυφυλάκων

Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε ξυλοκοπημένη σε πιλοτή – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες, η έκκληση της αδελφής της

Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω κωλύματος της προέδρου



