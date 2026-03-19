search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 14:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.03.2026 13:18

Πανελλαδικές: Μέσω gov.gr οι αιτήσεις εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών – Αστυφυλάκων

panelladikes2_0206_1920-1080_new

Διαθέσιμη μέσω του gov.gr είναι η υπηρεσία για υποβολή αίτησης εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, για τον επερχόμενο διαγωνισμό του έτους 2026 αλλά και για κάθε επόμενο έτος εφεξής.

Η υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η νέα υπηρεσία εξασφαλίζει την επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας αίτησης εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛΑΣ, προς όφελος και εξυπηρέτηση των πολιτών και είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Εκπαίδευση» και την υποενότητα «Πανεπιστήμια και φοίτηση».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, περιγράφονται αναλυτικά στην ετήσια προκήρυξη του διαγωνισμού.

Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με κωδικούς TAXISnet αφού έχει προηγηθεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr), ώστε να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή φέρει τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας του gov.gr και συγκεκριμένα:

  • μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR
  • προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Η αίτηση προωθείται στη Θυρίδα Πολίτη του υποψηφίου και στις θυρίδες των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, που τηρούνται στο gov.gr. Ο υποψήφιος ενημερώνεται για την αποδοχή της αίτησής του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει η εκάστοτε προκήρυξη.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγιναν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Τεχνολογίας Υποδομών και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ΕΔΩ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe_new
theodorikakos
kerameos_2104_1460-820_new
theatro-new
kent_panepistimio
Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
overnight_oats
jumbo 665- new
dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

opekepe_new
theodorikakos
kerameos_2104_1460-820_new
