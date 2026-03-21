Από το οικοτροφείο στις αίθουσες δημοπρασιών και από την τηλεοπτική λάμψη στη σύλληψη – Η  ζωή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η διαδρομή του Γιώργου Τσαγκαράκη παρουσιαζόταν για χρόνια ως το απόλυτο success story ενός αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από το μηδέν και κατάφερε να διεισδύσει στον κλειστό και απαιτητικό κόσμο της τέχνης και των δημοπρασιών. Σήμερα, δοκιμάζεται σκληρά, καθώς το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που απειλεί να ανατρέψει όσα έχτισε επί δεκαετίες.

Η σύλληψή του, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Κολωνάκι, Γλυφάδα και Ελληνικό, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Όχι μόνο στον χώρο της τέχνης, όπου θεωρούνταν πρόσωπο με επιρροή, αλλά και στο ευρύ κοινό που τον είχε γνωρίσει μέσα από την τηλεόραση και τη συμμετοχή του στην εκπομπή Cash or Trash. Εκεί, η εικόνα του ειδικού που μπορούσε με μια ματιά να αποτιμήσει την αξία ενός αντικειμένου είχε καλλιεργήσει ένα ισχυρό προσωπικό brand, βασισμένο στην εμπιστοσύνη και στην εμπειρία.

Κι όμως, πίσω από αυτή την εικόνα, οι αρχές ερευνούν πλέον μια υπόθεση με βαριές κατηγορίες για πλαστογραφία έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλία. Οι έρευνες αποκάλυψαν εκατοντάδες πίνακες, αρχαιολογικά ευρήματα, βυζαντινές εικόνες και μετρητά που αγγίζουν τις 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από τα περίπου 300 έργα τέχνης που κατασχέθηκαν σε χώρους του Γιώργου Τσαγκαράκη μονάχα 7 φαίνεται να είναι αυθεντικά. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς πολίτες που είχαν αγοράσει έργα στρέφονται πλέον στις αρχές ζητώντας να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους.

Για να κατανοήσει κανείς, ωστόσο, το μέγεθος της ανατροπής στη ζωή του γνωστού γκαλερίστα πρέπει να ταξιδέψει στην Αλεξάνδρεια εκεί όπου γεννήθηκε σε ένα περιβάλλον που, όπως ο ίδιος έχει περιγράψει, του καλλιέργησε από νωρίς το ένστικτο της αξίας και της συναλλαγής. Η παιδική του ηλικία διακόπηκε βίαια όταν, σε ηλικία μόλις 12 ετών, έχασε και τους δύο γονείς του μέσα σε διάστημα 45 ημερών. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε σε οικοτροφείο, αναγκασμένος να ενηλικιωθεί πρόωρα. Με κρητική καταγωγή, οι γονείς του γεννήθηκαν στην Αλεξάνδρεια όπου και μεγάλωσε και ο ίδιος.

Όπως ο ίδιος έχει εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Τους έχασα όταν ήμουν 12 χρονών. Ο πατέρας μου σπούδασε στο Παρίσι Οικονομικά. Πέθαναν με διαφορά 45 ημερών. Πρώτα έφυγε η μητέρα μου 57 ετών. Εγώ στο οικοτροφείο. Οι αδελφές μου ήταν 15 χρόνια πιο μεγάλες και έφυγαν για σπουδές στην Ελλάδα. Έφυγα από το οικοτροφείο πριν από τα 18. Από τα 16 μου ζω μόνος μου. Έζησα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Επέστρεψα στα 25 στην Ελλάδα. Ούτε σάλιο δεν άφησαν οι γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν αριστοκράτισσα, ο πατέρας μου ήξερε 7 γλώσσες, όταν αρρώστησαν εξανεμίστηκαν όλα τα χρήματα».

Οι προσωπικές του μαρτυρίες σκιαγραφούν μια σκληρή αλλά καθοριστική περίοδο. Χωρίς οικονομικά στηρίγματα, με την οικογενειακή περιουσία να έχει εξανεμιστεί λόγω ασθενειών, το μόνο που του απέμενε ήταν η επιμονή. Από τα 16 του χρόνια στάθηκε μόνος του στα πόδια του, εργάστηκε, ταξίδεψε, δοκιμάστηκε σε διαφορετικές συνθήκες — ακόμη και στην Αλάσκα, όπως έχει ο ίδιος αναφέρει — και σταδιακά άρχισε να χαράζει τη δική του πορεία.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα γύρω στα 25 του χρόνια σηματοδότησε την αρχή της ανόδου. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ίδρυσε τη γκαλερί του και άρχισε να δραστηριοποιείται σε έναν ευρύ κύκλο αντικειμένων όπως κοσμήματα, ρολόγια, έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα. Δεν έμεινε, όμως, στον παραδοσιακό ρόλο του εμπόρου. Εξελίχθηκε σε έναν πολυδιάστατο παίκτη της αγοράς καλύπτοντας τις θέσεις του εκτιμητή, του διαμεσολαβητή, του διαπραγματευτή και, σε ορισμένες περιπτώσεις του αγοραστή.

H εμπλοκή στη δημοπρασία της Λάσκαρη και το προσωνύμιο «money maker»

Η ικανότητά του να κινείται με άνεση σε όλα τα στάδια της εμπορίας τον έκανε να ξεχωρίσει. Χαρακτηριστική ήταν η εμπλοκή του στη δημοπρασία των κοσμημάτων της Ζωή Λάσκαρη, μια υπόθεση με υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον αλλά και σύνθετες νομικές πτυχές. Εκεί φάνηκε η ευχέρειά του να διαχειρίζεται δύσκολες ισορροπίες, πίσω από τις βιτρίνες της λάμψης.

Παράλληλα, η τηλεόραση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το προφίλ του. Ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ ότι θεωρούσε την παραγωγή χρήματος ταλέντο. Μια δεξιότητα που, όπως έλεγε με χιούμορ, του χάρισε και το προσωνύμιο «money maker» από τα παιδιά του. «Τα παιδιά μου με λένε money maker. Το να παράγεις λεφτά είναι ταλέντο, το να τα ξοδεύεις χρειάζεται κουλτούρα». Ο ίδιος έχει επίσης δηλώσει: «Αυτό που κάνω δεν είναι δουλειά, είναι πάθος. Με έχουν πει κυνηγό θησαυρών και δεν είναι ψέμα».

Δημιούργησε οικογένεια, απέκτησε τρία παιδιά και για χρόνια έμοιαζε να έχει πετύχει την πλήρη προσωπική και επαγγελματική ισορροπία. Κι όμως, πίσω από αυτή την εικόνα επιτυχίας, οι αρχές ερευνούν πλέον μια υπόθεση με βαριές κατηγορίες για πλαστογραφία έργων τέχνης και αρχαιοκαπηλία.

Η έρευνα των Αρχών φέρεται να ξεκίνησε από καταγγελίες για την αυθεντικότητα έργων που διακινούνταν μέσω της δραστηριότητάς του. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου παρουσίαζε προς πώληση ένα παλαιό Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν αρκετό για να κινητοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να ξεκινήσει μια αλυσίδα εξελίξεων που οδήγησε στις εφόδους και τελικά στη σύλληψη.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πολλά από τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν δεν προορίζονταν για πώληση αλλά αποτελούσαν μέρος προσωπικής συλλογής, προερχόμενης — όπως ισχυρίζεται — από παλαιότερα οικογενειακά αποκτήματα. Η υπόθεση του Γιώργου Τσαγκαράκη φέρνει στην επιφάνεια τα διαχρονικά κενά της ελληνικής αγοράς τέχνης. Σε έναν χώρο όπου η θεσμική εποπτεία παραμένει περιορισμένη, η αξιοπιστία βασίζεται συχνά στο κύρος των προσώπων. Όταν αυτό το κύρος κλονίζεται, οι συνέπειες δεν περιορίζονται σε έναν άνθρωπο αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

Σήμερα, το «ταξίδι ενός αυτοδημιούργητου ανθρώπου», όπως ο ίδιος το είχε περιγράψει, βρίσκεται στο πιο κρίσιμο του σταυροδρόμι. Από το ορφανοτροφείο της παιδικής του ηλικίας μέχρι τις αίθουσες των δημοπρασιών και τη δημόσια αναγνώριση, και από εκεί στη σκιά μιας βαριάς κατηγορίας, η πορεία του μοιάζει να συμπυκνώνει όλες τις αντιφάσεις της σύγχρονης επιτυχίας. Το μόνο που μένει ανοιχτό είναι το τέλος αυτής της ιστορίας και αν θα πρόκειται για μια οριστική πτώση ή για ένα ακόμη απρόβλεπτο κεφάλαιο.

