Η προετοιμασία και το μαγείρεμα στο σπίτι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους έως και 30%, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Epidemiology & Community Health».

Η σημασία της μαγειρικής στο σπίτι για την υγεία του εγκεφάλου

Όπως επισημαίνουν Ιάπωνες ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο της Τσίμπα, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση έτοιμου φαγητού, κατεψυγμένων προϊόντων και γευμάτων από εστιατόρια, εις βάρος της μαγειρικής στο σπίτι. Ωστόσο, για τα άτομα τρίτης ηλικίας, το μαγείρεμα στο σπίτι δεν αποτελεί μόνο μορφή σωματικής δραστηριότητας, αλλά και σημαντική πηγή γνωστικής ενίσχυσης.

Στοιχεία και δείγμα της επιστημονικής έρευνας

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 10.978 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα «Japan Gerontological Evaluation Study», με παρακολούθηση της γνωστικής τους υγείας για διάστημα έξι ετών έως το 2022. Το 20% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας άνω των 80 ετών, ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν το 50% του δείγματος. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες ήταν συνταξιούχοι και το ένα τρίτο είχε λιγότερα από εννέα χρόνια εκπαίδευσης.

Συχνότητα μαγειρέματος και καθημερινές συνήθειες

Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη συχνότητα μαγειρέματος στο σπίτι, καθώς και το επίπεδο των μαγειρικών τους δεξιοτήτων, από απλές εργασίες όπως το καθάρισμα φρούτων και λαχανικών έως την πλήρη προετοιμασία γευμάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι περίπου οι μισοί μαγείρευαν στο σπίτι τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα, ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο δεν μαγείρευε καθόλου. Οι γυναίκες και τα άτομα με μεγαλύτερη εμπειρία στη μαγειρική είχαν υψηλότερη συχνότητα προετοιμασίας σπιτικών γευμάτων σε σύγκριση με τους άνδρες και τους λιγότερο έμπειρους.

Μαγείρεμα στο σπίτι και μείωση κινδύνου άνοιας

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συχνή ενασχόληση με το μαγείρεμα στο σπίτι συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, η προετοιμασία σπιτικού φαγητού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα συνδέθηκε με 23% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας στους άνδρες και 27% στις γυναίκες, σε σύγκριση με όσους μαγείρευαν λιγότερο συχνά.

Ο ρόλος των μαγειρικών δεξιοτήτων στους ηλικιωμένους

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στους ηλικιωμένους με περιορισμένες μαγειρικές δεξιότητες, ακόμη και η ελάχιστη ενασχόληση με το μαγείρεμα στο σπίτι (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου άνοιας έως και 67%.

Παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα παρέμειναν ισχυρά ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως ο τρόπος ζωής, το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, η θετική επίδραση του μαγειρέματος στο σπίτι ήταν ανεξάρτητη από άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία, όπως η χειροτεχνία, ο εθελοντισμός και η κηπουρική.

Περιορισμοί της μελέτης

Οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει απόλυτα σχέση αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ μαγειρέματος στο σπίτι και μείωσης του κινδύνου άνοιας.

