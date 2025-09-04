Ανέβασαν «στροφές» τηλεθέασης τέσσερα κανάλια – Πρώτος ο Alpha και την Τετάρτη (3/9)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το μπασκετάκι κάνει «αιμοδοσία» τηλεθέασης στην ΕΡΤ1 η οποία πρόσθεσε χθες 2,5% ποσοστιαίες μονάδες στο μεριδιό της, όπως είχε διαμορφωθεί την Τρίτη.
Κατά 1,3 μονάδα μεγάλωσε και το μερίδιο του Star, αλλά και το Open ξαναπέρασε στην «περιοχή» του 6%.
Τα πρωτεία στις τηλεπροτιμήσεις διατήρησε ο Alpha, τάση ανόδου εμφάνισε το Mega, μια θέση πιο πίσω διατηρήθηκε ο ΣΚΑΪ, αλλά χάνοντας μισή ποσοστιαία μονάδα και ο ΑΝΤ1 παρέμεινε τέταρτος αλλά με βελτίωση κατά 0,2 του μεριδίου του. Πιο κοντά στο 3% βρέθηκε χθες το MAK TV.
