Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους.
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά»
Το ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη
Real news: Τα 5 «αγκάθια» στην ατζέντα της Νέας Υόρκης
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αύξηση εισοδήματος μέτρα κατά της ακρίβειας
Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Δεν βγάζει τετραετία
Documento: Γύρω γύρω ΜΑΦΙΑ και στη μέση Μητσοτάκης
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Κρίσιμα ορόσημα και ανοιχτά μέτωπα
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα σκάνδαλα «καίνε» τη ΔΕΘ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Η ώρα της μεσαίας τάξης
ΕΣΤΙΑ: Απότομη στροφή δεξιά λίγο πριν τον πολιτικό γκρεμό
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η Chevron, το καλώδιο και οι ΗΠΑ
Κυριακάτικη ΚONTRA: Τον μπαμπούλα της διαπλοκής επαναφέρει ο Μητσοτάκης
Διαβάστε επίσης:
EuroBasket 2025: Και τώρα το Ισραήλ για την Εθνική – Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
«Το ‘Χουμε»: Η νέα εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό έχει trailer (Video)
Πρεμιέρα για το MEGA Σαββατοκύριακο: «Επιστρέψαμε ξεκούραστοι»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.