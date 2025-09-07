Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά»

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής: Τελευταία έξοδος: Μεσαία τάξη

Real news: Τα 5 «αγκάθια» στην ατζέντα της Νέας Υόρκης

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Αύξηση εισοδήματος μέτρα κατά της ακρίβειας

Το ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Δεν βγάζει τετραετία

Documento: Γύρω γύρω ΜΑΦΙΑ και στη μέση Μητσοτάκης

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Κρίσιμα ορόσημα και ανοιχτά μέτωπα

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα σκάνδαλα «καίνε» τη ΔΕΘ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Η ώρα της μεσαίας τάξης

ΕΣΤΙΑ: Απότομη στροφή δεξιά λίγο πριν τον πολιτικό γκρεμό

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η Chevron, το καλώδιο και οι ΗΠΑ

Κυριακάτικη ΚONTRA: Τον μπαμπούλα της διαπλοκής επαναφέρει ο Μητσοτάκης

