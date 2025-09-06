Πρεμιέρα για το MEGA Σαββατοκύριακο: «Επιστρέψαμε ξεκούραστοι»

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» έκανε πρεμιέρα για 6η σεζόν και το γνωστό δίδυμο της ενημέρωσης, ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, καλημέρισαν ξανά τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του Mega το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή στο πλατό

Οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν ανανεωμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν την παράδοση μιας εκπομπής που εδώ και πέντε χρόνια έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, προσφέροντας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

«Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε! Για 6η σεζόν Στέλλα μου θα είμαστε η πρωινή ενημερωτική συντροφιά των φίλων μας», είπε αρχικά ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

Το μήνυμα της Στέλλας Γκαντώνα

Η Στέλλα Γκαντώνα, με τη σειρά της, πρόσθεσε: «Επιστρέψαμε ανανεωμένοι, ξεκούραστοι! Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε υγιείς, ελπίζουμε να είμαστε μια καλή παρέα για εσάς».

Διαβάστε επίσης:

Βαθύ πλέον το ρήγμα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Σπυρόπουλο

Πλεύρης: Κανείς χωρίς δικαίωμα ασύλου δεν θα παραμένει στη χώρα – Οι τοπικές κοινωνίες δεν θα επιβαρύνονται

Κόλαφος ο Guardian για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: H ελίτ σχεδιάζει, ο λαός πληρώνει