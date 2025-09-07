«Το ‘Χουμε»: Tη Δευτέρα η πρεμιέρα Τσουρού

Πρεμιέρα στις 15:30 κάνει τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15.30, η εκπομπή του Κώστα Τσουρού.

Με μια δυνατή ομάδα από έμπειρους δημοσιογράφους, η ολοκαίνουρια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ, θα ασχολείται με τους πρωταγωνιστές των μεγάλων θεμάτων της επικαιρότητας.

Το «Το’ χουμε» θα παρουσιάζει πλούσιο κοινωνικό, αστυνομικό αλλά και τηλεοπτικό ρεπορτάζ, σχόλιο και αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις με ανθρώπους της καθημερινότητας που μοιράζονται την προσωπική τους ιστορία, συνεντεύξεις με αγαπημένα πρόσωπα που θα συζητηθούν, ενώ θα φιλοξενεί και καλεσμένους, ζωντανά, στο πλατό της εκπομπής.

Οι Άννα Κανδύλη, Δέσποινα Τσόκου και Στέργιος Σαμαρτζής μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα της. Με πιο χαλαρή διάθεση αναλαμβάνουν να μας ψυχαγωγήσουν οι Ναταλία Αργυράκη, Τζώρτζια Γεωργίου και ο Χάρης Λεμπιδάκης.

Γιατί ό,τι ψάχνεις… «Το ‘χουμε!» είναι το μότο της εκπομπής.

