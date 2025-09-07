search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 16:19
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 14:56

Πέθανε η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη – Το «αντίο» του Βαγγέλη Βαρδουλάκη

07.09.2025 14:56
marogianni

Η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη, άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη όσους τη γνώριζαν.

Στο συγκινητικό του «αντίο» στο Facebook, ο προϊστάμενος Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ, Ευάγγελος Βαρδουλάκης έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η Μαρία μας δεν είναι πια κοντά μας. Το γελαστό παιδί, μας άφησε μη αντέχοντας αυτό τον κόσμο που δεν κατάφερε να βρει αυτή την αγάπη που έψαχνε πάντα.

Ο Παντελής κι εγώ που ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι στο ΑΠΕ που τόσο λάτρεψες και που το τελευταίο σου μέλημα ήταν να ειδοποιηθούμε για να μη μείνει ακάλυπτη η σημερινή σου βάρδια, σου ευχόμαστε στο νέο σου ταξίδι να βρεις την αγάπη και τη γαλήνη που πάντα έψαχνες.
Ευχόμαστε τώρα πια να χαμογελάς ξανά από εκεί ψηλά, χωρίς άλλους πόνους, ψυχικούς και σωματικούς. Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Μαρία».

Το «αντίο» της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την συνάδελφο Μαρία Μαρόγιαννη.

«Η Μαρία γεννήθηκε το 1973 και σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP.

Ενεργή φωτορεπόρτερ απο το 1995, όπου ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, φωτογράφισε τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό αρχικά για το πρακτορείο Eurokinissi και από το 1996 υπήρξε από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναικου και Μακεδονικου Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της.

Μαρία Μαρόγιαννη

1973-2025», αναφέρει σε ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη με ανατροπές σε κάθε ζώνη

«Το ‘Χουμε»: Tη Δευτέρα η πρεμιέρα Τσουρού

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimitriadis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν επιστρέφει ο Δημητριάδης  

mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο, πρόωρες εκλογές, «αλλαγή εν κινήσει»– Το καρφί για Τσίπρα περί «χρυσών χορηγών»

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone από την Υεμένη χτύπησε αεροδρόμιο – Κλειστός ο εναέριος χώρος

mitsotakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκωτσέζικο ντους για την Οικονομία:  Νέο «όχι» Μητσοτάκη σε μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ – «Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 16:18
dimitriadis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δεν επιστρέφει ο Δημητριάδης  

mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο, πρόωρες εκλογές, «αλλαγή εν κινήσει»– Το καρφί για Τσίπρα περί «χρυσών χορηγών»

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

1 / 3