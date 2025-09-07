Πέθανε η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη – Το «αντίο» του Βαγγέλη Βαρδουλάκη

Η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη, άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη όσους τη γνώριζαν.

Στο συγκινητικό του «αντίο» στο Facebook, ο προϊστάμενος Φωτορεπορτάζ και Βίντεο του ΑΠΕ, Ευάγγελος Βαρδουλάκης έκανε γνωστή τη θλιβερή είδηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η Μαρία μας δεν είναι πια κοντά μας. Το γελαστό παιδί, μας άφησε μη αντέχοντας αυτό τον κόσμο που δεν κατάφερε να βρει αυτή την αγάπη που έψαχνε πάντα.

Ο Παντελής κι εγώ που ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι στο ΑΠΕ που τόσο λάτρεψες και που το τελευταίο σου μέλημα ήταν να ειδοποιηθούμε για να μη μείνει ακάλυπτη η σημερινή σου βάρδια, σου ευχόμαστε στο νέο σου ταξίδι να βρεις την αγάπη και τη γαλήνη που πάντα έψαχνες.

Ευχόμαστε τώρα πια να χαμογελάς ξανά από εκεί ψηλά, χωρίς άλλους πόνους, ψυχικούς και σωματικούς. Καλό σου ταξίδι αγαπημένη μας Μαρία».

Το «αντίο» της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την συνάδελφο Μαρία Μαρόγιαννη.

«Η Μαρία γεννήθηκε το 1973 και σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP.

Ενεργή φωτορεπόρτερ απο το 1995, όπου ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, φωτογράφισε τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό αρχικά για το πρακτορείο Eurokinissi και από το 1996 υπήρξε από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναικου και Μακεδονικου Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της.

Μαρία Μαρόγιαννη

1973-2025», αναφέρει σε ανακοίνωση.

