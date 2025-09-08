search
08.09.2025 11:45

MEGA: Εκτάκτως σήμερα η «Μεγάλη εικόνα» λόγω πυκνών πολιτικών εξελίξεων

08.09.2025 11:45
niki_lymberaki_mega_new

Οι «υψηλές θερμοκρασίες» στο πολιτικό τοπίο του φθινοπώρου ενεργοποιούν εκτάκτως σήμερα (00.30) την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, στο Mega.

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο των πολιτικών εξελίξεων και φέρνει στο προσκήνιο όλα τα «φλέγοντα» ζητήματα της επικαιρότητας.

Πολιτικοί και έμπειροι δημοσιογράφοι στο στούντιο της εκπομπής, αναλύουν τις εξαγγελίες, αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας.

exetastiki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Δεκεμβρίου αρχίζει εργασίες η εξεταστική

nea_odos_logo_1 (1)
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ- Α/Κ Τατοΐου, Α/Κ Πύρνας, Α/Κ Καλυφτάκη

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το RELIC του Ευριπίδη Λασκαρίδη επιστρέφει στο Πτι Παλαί – Ελάχιστα διαθέσιμα εισιτήρια

marilyn-monroe-vila-los-angeles-3
LIFESTYLE

Marilyn Monroe: Το ζευγάρι που ήθελε να γκρεμίσει το σπίτι της, η νομική διαμάχη και η απόφαση «διάσωσης» (Photos – Video)

tasoulas_0809
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τασούλας εγκαινιάζει το Φεστιβάλ Βιβλίου

viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

1 / 3