MEGA: Εκτάκτως σήμερα η «Μεγάλη εικόνα» λόγω πυκνών πολιτικών εξελίξεων

Οι «υψηλές θερμοκρασίες» στο πολιτικό τοπίο του φθινοπώρου ενεργοποιούν εκτάκτως σήμερα (00.30) την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, στο Mega.

Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η εκπομπή ανοίγει τον φάκελο των πολιτικών εξελίξεων και φέρνει στο προσκήνιο όλα τα «φλέγοντα» ζητήματα της επικαιρότητας.

Πολιτικοί και έμπειροι δημοσιογράφοι στο στούντιο της εκπομπής, αναλύουν τις εξαγγελίες, αποκωδικοποιούν τα μηνύματα και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πολιτικό σκηνικό της επόμενης μέρας.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η φωτορεπόρτερ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη – Το «αντίο» του Βαγγέλη Βαρδουλάκη

Τηλεθέαση Σαββάτου: Μάχη με ανατροπές σε κάθε ζώνη

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»