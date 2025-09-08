Το «αντίο» της ΕΣΗΕΑ στη φωτορεπόρτερ Μαρία Μαρόγιαννη

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ Μαρίας Μαρόγιαννη, που πέθανε χθες.

Ανακοίνωση για την απώλειά της εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με θλίψη τη συνάδελφο Μαρία Μαρόγιαννη η οποία έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 52 ετών.

Η Μαρία Μαρογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε φωτογραφία και από το 1994 άρχισαν οι συνεργασίες της με φωτογραφικά πρακτορεία, αθλητικού και πολιτικού ρεπορτάζ. Το 1996, ξεκίνησε να εργάζεται ως φωτορεπόρτερ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου της.

Η Μαρία Μαρογιάννη υπήρξε άρτια καταρτισμένη, συνεπής και ευσυνείδητη επαγγελματίας και διακρίθηκε για το ήθος και τη συναδελφικότητά της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους της και αποχαιρετά την συνάδελφο».

Σε νέα ανακοίνωση ενημέρωσε ότι η κηδεία θα τελεστεί στην Αργολίδα.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η κηδεία της Μαρίας Μαρόγιαννη θα τελεστεί αύριο Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 11:00, στο Κοιμητήριο Ερμιόνης».

Συλλυπητήρια και από την ΕΦΕ

Συλλυπητήρια ανκοίνωση είχε εκδώσει χθες και η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, στην οποία ανέφερε:

«Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας με βαθιά οδύνη αποχαιρετά την συνάδελφο Μαρία Μαρόγιαννη.

Η Μαρία γεννήθηκε το 1973 και σπούδασε στη σχολή φωτογραφίας ESP.

Ενεργή φωτορεπόρτερ απο το 1995, όπου ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα, φωτογράφισε τα πολιτικά και κοινωνικά τεκτενόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό αρχικά για το πρακτορείο Eurokinissi και από το 1996 υπήρξε από τα πρώτα μέλη του φωτογραφικού τμήματος του Αθηναικου και Μακεδονικου Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπήρξε δίπλα μας στους δρόμους, στις πολιτικές συναντήσεις, στην ειδησεογραφία, με το ήθος, την ευαισθησία και την αγάπη της για το φωτορεπορτάζ να την ξεχωρίζει.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια τους οικείους και τους συναδέλφους της»

