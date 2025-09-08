ΑΝΤ1: Δημοσιοποίησε το πρώτο τρέιλερ για το… νέο «Καλημέρα Ελλάδα» (video)

Το νέο τρέιλερ της ενημερωτικής εκπομπής-σημαία «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 είδε το φως της δημοσιότητας πριν από μερικές ώρες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στα κανάλια του πολυμεσικού Ομίλου με το διεθνές αποτύπωμα χωρίς όμως να τα αποκαλύπτει όλα.

Έτσι κι αλλιώς το κανάλι έχει γνωστοποιήσει το δίδυμο των παρουσιαστών, Παναγιώτη Στάθη και Αννα Λιβαθυνού, που θα παραλάβουν σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη για να συνεχίσουν στο ισχυρό τηλεοπτικό brand name του σταθμού το οποίο θα βρίσκεται στον «αέρα» για την 35η τηλεοπτική σεζόν του.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06.00, Δευτέρα με Παρασκευή, το «Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται για «να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας», υπογραμμίζει ο σταθμός.

