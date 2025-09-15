Συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Atlantic Council για τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Ενώνει τις δυνάμεις του με το αμερικανικό think tank Atlantic Council, ο όμιλος Αντέννα. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσαν από κοινού την πρωτοβουλία τους για τις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, δηλαδή την πρώτη σύνοδο “Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit” – AEGGIS.

Πρόκειται για μία ενέργεια που στόχο έχει να ενδυναμώσει τις στρατηγικές και οικονομικές σχέσεις των δύο περιοχών, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες και ενισχύοντας τη συνεργασία τους σε γεωπολιτικά ζητήματα. Πρόεδρος του AEGGIS θα είναι ο Θοδωρής Κυριακού (πρόεδρος του Ομίλου Antenna) μαζί με τον Frederick Kempe, πρόεδρο & διευθύνοντα σύμβουλο του Atlantic Council.

Το AEGGIS θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε μία συνάντηση αρχηγών κρατών και κορυφαίων πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών, που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Επόμενος μεγάλος σταθμός είναι η Ελλάδα, η οποία επιλέχθηκε να φιλοξενεί τη Σύνοδο κάθε χρόνο, ξεκινώντας το 2026. Με το AEGGIS θα προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, καθώς και πολιτικές προτάσεις για την ανάπτυξη όλων των καίριων κλάδων της οικονομίας, της ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα, θα συζητηθούν σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, σε μία κρίσιμη περίοδο όπου η συνεργασία και οι συνέργειες σε στρατηγικό επίπεδο είναι αναγκαίες.

«Το AEGGIS πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία αναδιαμορφώνεται μέσα από νέες συμμαχίες, αναδυόμενες ευκαιρίες και μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις. Αυτή η πρωτοβουλία θα αποτελέσει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και του Κόλπου, προωθώντας τις στρατηγικές επενδύσεις, προάγοντας τον διάλογο για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σταθερότητα των δύο περιοχών, και στηρίζοντας τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Antenna, είμαστε υπερήφανοι που συγκαλούμε μία εξαιρετική ομάδα ηγετών, ώστε να χαράξουμε μια νέα, κοινή πορεία για τις δύο περιοχές», δήλωσε ο Frederick Kempe.

Ο Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε από τη μεριά του, «Ο Όμιλος Antenna επενδύει με μακροπρόθεσμο όραμα σε πολλούς κλάδους διεθνώς, με την πεποίθηση ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω ισχυρών συμμαχιών. Με την παγκόσμια εμβέλειά μας και τις στενές, μακροχρόνιες σχέσεις μας στις χώρες του Κόλπου, βλέπουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από τη σύγκλιση των επενδύσεων, της καινοτομίας και της ηγεσίας. Με το AEGGIS, δεσμευόμαστε να εμβαθύνουμε τον σημαντικό γεωπολιτικό δεσμό μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και του Κόλπου, και να δημιουργήσουμε επενδυτικές ευκαιρίες που προάγουν την καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινή πρόοδο».

Η «ταυτότητα» του Atlantic Council

Το Atlantic Council προάγει την εποικοδομητική ηγεσία και την ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς υποθέσεις, αναγνωρίζοντας τον κεντρικό ρόλο της Ατλαντικής κοινότητας στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το Συμβούλιο αποτελεί βασικό θεσμό για την κατανόηση και διαχείριση των μεγάλων οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που χαρακτηρίζουν τον 21ο αιώνα. Μέσα από τις μελέτες που εκδίδει, τις ιδέες που παράγει, τους μελλοντικούς ηγέτες που διαμορφώνει και τις κοινότητες που αναπτύσσει, το Atlantic Council συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών επιλογών και στρατηγικών με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ελεύθερου, ασφαλούς και ευημερούντος κόσμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο εταίρων, στόχοι του AEGGIS είναι:

• Να δημιουργήσει στρατηγικές γεωπολιτικές συμμαχίες.

• Να ενδυναμώσει τις οικονομικές σχέσεις των δύο περιοχών.

• Να προωθήσει μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες.

• Να αποτελέσει την ετήσια Σύνοδο συζήτησης των πιο σημαντικών γεωπολιτικών ζητημάτων.

• Να δημιουργήσει και προωθήσει προτάσεις πολιτικής για την ευημερία και την ασφάλεια των 2 περιοχών.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μία αντίστοιχη πρωτοβουλία για τις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής και η συνεργασία Ευρώπης – GCC θεωρείται κρίσιμη για την:

◦ Σταθερότητα και διαχείριση γεωπολιτικών ευκαιριών.

◦ Ασφάλεια των χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

◦ Ενεργειακή ασφάλεια και μετάβαση.

◦ Επενδυτικές ροές και διαφοροποίηση οικονομιών.

◦ Τεχνολογική ανάπτυξη και πρωτοπορία.

Το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας

• 2025 – Νέα Υόρκη: Αποκλειστική Συνάντηση Ηγετών, παράλληλα με την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

• 2026 – Ριάντ: Σύνοδος Κορυφής Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

• 2026 – Ελλάδα: Η 1η επίσημη Σύνοδος AEGGIS, με ατζέντα επενδύσεων και γεωπολιτικής συνεργασίας.

• 2027+: Η Σύνοδος AEGGIS θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

