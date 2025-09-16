search
16.09.2025 12:54

Εμφάνιση – έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

16.09.2025 12:54
meghan-harry-new

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Το βασιλικό ζεύγος μαζί με πολλούς διάσημους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του» και η Μέγκαν παρεμβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια».

Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.

«Το “Disneyland Resort” έχει μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά. Οι θεατές θα ακούσουν αναμνήσεις για τις επισκέψεις των παιδικών τους χρόνων στο πάρκο από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, σχόλια από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Disneyland Resort και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, για το τι σημαίνει το πάρκο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Το αφιέρωμα τιμά τους αμέτρητους δημιουργούς που συνέβαλαν στην ύπαρξη του υπέροχου κόσμου της Disneyland και αποκαλύπτει σπάνιες πληροφορίες από τον Μπομπ Γκαρ πρώην στέλεχος της Disney Imagineer (τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Walt Disney Company, υπεύθυνο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεματικών πάρκων και αξιοθέατων της Disney) που ήταν εκεί την ημέρα των εγκαινίων, αναλογιζόμενος τη συνεργασία του δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ABC.

Συνεργασία του Ομίλου Antenna με το Atlantic Council για τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

OPEN: Ατύχημα για τον Γιάννη Χατζησαλάτα – Εμφανίστηκε με μπανταρισμένη μύτη (video)

Ράνια Τζίμα: «Κάποιος να μου βρει ένα αυτόγραφο του Γιάννη Αντετοκούνμπο» (Video)

fragkoulis-marinella-new
LIFESTYLE

Μάριος Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας τη θυμόμαστε έτσι όπως ήταν – Τα πράγματα δυστυχώς δεν αλλάζουν πολύ» (Video)

ëc3van-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Citroën C3 VAN : Πρωταγωνιστής στην κατηγορία των CAR VAN

rui-vitoria_1609_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ρουί Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση έχοντας δώσει τον καλύτερό μου εαυτό»

vasilotos-alexandris-new
ΘΕΑΤΡΟ

Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

gaza_1_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει ότι προχωρεί προς το κέντρο της πόλης – Δεκάδες οι νεκροί άμαχοι, παραιτημένοι οι κάτοικοι, θύελλα στην Ιερουσαλήμ για τους ομήρους (Video)

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

