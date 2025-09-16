Επίσημο! Η Ισπανία δεν πάει στη Eurovision, αν συμμετάσχει το Ισραήλ – Η απόφαση της RTVE

Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE ψήφισε σήμερα να αποσυρθεί από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision της ερχόμενης χρονιάς, αν συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ, ανακοινώθηκε από την RTVE.

Χθες ο ισπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν ειχε δηλώσει ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ’ αυτόν – ένα μποϊκοτάζ το οποίο προωθείται ήδη από άλλες χώρες.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» και, «αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος» στο διαγωνισμό, δήλωσε ο Ερνέστ Ουρτασούν στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό.

Η Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Πριν από μερικές ημέρες, η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTÉ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2026 «εάν τελικώς συμμετάσχει το Ισραήλ».

Σε ανακοίνωσή της, η RTÉ τόνισε ότι η παρουσία της Ιρλανδίας στη διοργάνωση «θα ήταν αδιανόητη, δεδομένης της συνεχιζόμενης και φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα».

Εκτός από την Ιρλανδία, και η Σλοβενία έχει διαμηνύσει ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό αν το Ισραήλ λάβει μέρος. Ανάλογη στάση κρατά και η Ισλανδία.

Η οριστική απόφαση θα ληφθεί αφού η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), που οργανώνει τη Eurovision, ανακοινώσει τις αποφάσεις της.

Ο επόμενος διαγωνισμός θα διοργανωθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη.

