16.09.2025 14:09

Επίσημο! Η Ισπανία δεν πάει στη Eurovision, αν συμμετάσχει το Ισραήλ – Η απόφαση της RTVE

16.09.2025 14:09
eurovision_logo

Το διοικητικό συμβούλιο της δημόσιας ισπανικής ραδιοτηλεόρασης RTVE ψήφισε σήμερα να αποσυρθεί από το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision της ερχόμενης χρονιάς, αν συμμετάσχει σ’ αυτόν το Ισραήλ, ανακοινώθηκε από την RTVE.

Χθες ο ισπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν ειχε δηλώσει ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ’ αυτόν – ένα μποϊκοτάζ το οποίο προωθείται ήδη από άλλες χώρες.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» και, «αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος» στο διαγωνισμό, δήλωσε ο Ερνέστ Ουρτασούν στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό.

Η Ισπανία είναι η πέμπτη χώρα που ανακοινώνει κάτι τέτοιο, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία.

Πριν από μερικές ημέρες, η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTÉ είχε ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2026 «εάν τελικώς συμμετάσχει το Ισραήλ».

Σε ανακοίνωσή της, η RTÉ τόνισε ότι η παρουσία της Ιρλανδίας στη διοργάνωση «θα ήταν αδιανόητη, δεδομένης της συνεχιζόμενης και φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα».

Εκτός από την Ιρλανδία, και η Σλοβενία έχει διαμηνύσει ότι θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό αν το Ισραήλ λάβει μέρος. Ανάλογη στάση κρατά και η Ισλανδία.

Η οριστική απόφαση θα ληφθεί αφού η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), που οργανώνει τη Eurovision, ανακοινώσει τις αποφάσεις της.

Ο επόμενος διαγωνισμός θα διοργανωθεί τον Μάιο του 2026 στη Βιέννη.

gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τη σφαγή»: Καταδίκη ΟΗΕ και ΕΕ κατά της νέας ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα – Χωρίς ορατή κοινή δράση οι 27

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

hodeida-israel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

andreas-loverdos_1609_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

