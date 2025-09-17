Παναθηναϊκός: Μάρκο Ρόζε και Ρότζερ Σμιντ στην «πράσινη» λίστα για τη θέση του προπονητή

Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να προσεγγίσει περιπτώσεις προπονητών εγνωσμένης αξίας και παραστάσεων απ’ το υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τον τεχνικό που θα αντικαταστήσει τον Ρουί Βιτόρια στον «πράσινο» πάγκο και ήδη έχει αρχίσει να κινείται πολύ δυνατά στην «αγορά» και να… χτυπάει «μεγάλες πόρτες».

Εκτός απ’ την επαφή που έγινε μέσω του Ζόρζε Μέντες για την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο -ο οποίος σ’ αυτή τη φάση της καριέρας του δείχνει να περιμένει πιθανές εξελίξεις με ομάδες της Premier League- οι πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικου Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) αναφέρουν πως οι «πράσινοι» ασχολούνται πολύ ενεργά και με πολύ «δυνατούς» προπονητές απ’ τη γερμανική αγορά.

Συγκεκριμένα με τον 49χρονο Μάρκο Ρόζε, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο απ’ τη Λειψία, έπειτα από 2,5 «γεμάτα» χρόνια στους «ταύρους» (Κύπελλο το 2023, Super Cup το 2024), ενώ νωρίτερα είχε περάσει απ’ τους πάγκους της Σάλτσμπουργκ (2017-2019, δύο πρωταθλήματα), της Γκλάντμπαχ (2019-2021) και της Ντόρτμουντ (2021-22).

Σε πιο νεαρή ηλικία εργάστηκε σε όλο το αναπτυξιακό δίκτυο της Σάλτσμπουργκ, κατακτώντας και το Youth League και θεωρείται ένας απ’ τους καλύτερους Γερμανούς προπονητές της γενιάς του.

Η δεύτερη περίπτωση που έχει «τσεκάρει» ο Παναθηναϊκός απ’ τη γερμανική αγορά είναι ο 58χρονος Ρότζερ Σμιντ, ο οποίος αποχώρησε πριν από ένα χρόνο απ’ την Μπενφίκα (2022-2024), με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023 και το Super Cup του 2024.

Παράλληλα έχει εργαστεί στην Αϊντχόφεν (2020-2022, κατέκτησε το Κύπελλο Ολλανδίας του 2022), στην κινεζική Γκουοάν (2017-2019, Κυπελλούχος το 2018), στη Λεβερκούζεν (2014-2017), στη Σάλτσμπουργκ (2012-2014, νταμπλ το 2014) και στην Πάντερμπορν (2011-12).

Ένας από τους υποψήφιους για τον πάγκο των πράσινων φέρεται να είναι και ο Πάολο Βανόλι, σύμφωνα με ποστάρισμα του Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σίρα. Ο 53χρονος Ιταλός πέρσι βρέθηκε στον πάγκο της Τορίνο, με την οποία τερμάτισε στην 11η θέση. Αγαπημένο του σύστημα είναι το 3-5-2.

Πριν την Τορίνο είχε κάτσει για 70 παιχνίδια στον πάγκο της Βενέτσια και για 16 παιχνίδια στον πάγκο της Σπαρτάκ Μόσχας. Ο Βανόλι, μάλιστα, είχε γραφτεί ως υποψήφιος και για τον πάγκο της ΑΕΚ στις αρχές του καλοκαιριού, πριν η Ένωση συμφωνήσει με τον Μάρκο Νίκολιτς.

Οι επαφές σε επίπεδο κορυφής συνεχίζονται με αρκετούς υποψηφίους και ξεκάθαρη διάθεση απ’ την πλευρά της διοίκησης του Παναθηναϊκού, να δοθεί ένα πολύ υψηλό ποσό σε συμβόλαιο στον νέο προπονητή της ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία του «τριφυλλιού».

«Θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η ομάδα» λέει η ΠΑΕ

Χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως κατανοεί την πικρία και τη στεναχώρια του κόσμου και δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ενισχύσει την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».

