16.09.2025 22:38

Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι παίκτες, «ο κόσμος να σταθεί στο πλευρό μας» – «Θα γίνει ό,τι χρειάζεται για να ενισχυθεί η ομάδα» λέει η ΠΑΕ

16.09.2025 22:38
Αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μετά το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό και την ήττα από την Κηφισιά που οδήγησαν στην αποχώρηση του Ρουί Βιτόρια από τον πάγκο.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» θέλησαν να απολογηθούν στον κόσμο και σε ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρουν πως αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και ζητούν από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους «γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα». Μετά τη δήλωση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, η ΠΑΕ εξέδωσε με τη σειρά της και αυτή ανακοίνωση.

Αναλυτικά η δήλωση των ποδοσφαιριστών:

«Η εικόνα μας στους αγώνες με την Κηφισιά και τον Λεβαδειακό δεν ήταν αυτή που αρμόζει στον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε και στις ικανότητες μας ως ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.

Βρισκόμαστε στην αρχή μίας απαιτητικής σεζόν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας να σταθούν στο πλευρό μας, γιατί χωρίς αυτούς όλα γίνονται δυσκολότερα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο».

Από την πλευρά της η ΠΑΕ αναφέρει πως κατανοεί την πικρία και τη στεναχώρια του κόσμου, ενώ δεσμεύεται να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ενισχύσει την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η εφετινή σεζόν ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες από όλους μας στον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στη League Phase του Europa League ήταν ο minimum στόχος της διαδικασίας των προκριματικών και επετεύχθη.

Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική για όλους μας. Τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα σε συνδυασμό με την προβληματική εικόνα της ομάδας, προκάλεσαν δικαιολογημένα την αντίδραση των φιλάθλων μας. Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας.

Μπροστά μας έχουμε πολύ σημαντικούς αγώνες για το Κύπελλο, το Πρωτάθλημα, το Europa League. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να στηρίξουν τους ποδοσφαιριστές μας, βοηθώντας με την παρουσία τους στο γήπεδο, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στις επιτυχίες.

Στόχος μας ήταν και παραμένει, να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ανήκει: στην κορυφή».

