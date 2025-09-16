search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:44
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 14:54

Παναθηναϊκός – Ρουί Βιτόρια: «Φεύγω με καθαρή συνείδηση έχοντας δώσει τον καλύτερό μου εαυτό»

16.09.2025 14:54
rui-vitoria_1609_1920-1080_new

Ο Ρουί Βιτόρια είπε σήμερα (16/9) το δικό του… δημόσιο «αντίο» στον Παναθηναϊκό, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Μετά την ήττα από την Κηφισιά την περασμένη Κυριακή (14/9) και το τέλος της συνεργασίας με τους «πράσινους», ο πορτογάλος τεχνικός δήλωσε πως «φεύγω με καθαρή συνείδηση έχοντας δώσει τον καλύτερό μου εαυτό».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Βιτόρια: 

«Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Φεύγω με καθαρή συνείδηση, έχοντας δώσει τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, δούλεψαν μαζί μου καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φανταστικούς φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή στήριξη που προσέφεραν στον Παναθηναϊκό. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε!

Σε όλους εσάς, ένα ειλικρινές ευχαριστώ! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».

Διαβάστε επίσης:

Σε ξεχωριστή πλατφόρμα της ΕΡΤ ο τελικός του Τεντόγλου στο μήκος

Η απονομή του μεταλλίου στον Εμμανουήλ Καραλή (video)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου» – Νέα ανάρτηση για το χάλκινο στο Eurobasket (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τη σφαγή»: Καταδίκη ΟΗΕ και ΕΕ κατά της νέας ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα – Χωρίς ορατή κοινή δράση οι 27

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

hodeida-israel
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF λέει ότι θα χτυπήσει το λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη – Εξέδωσε εντολής εκκένωσης

andreas-loverdos_1609_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 15:44
gaza-2354
ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τη σφαγή»: Καταδίκη ΟΗΕ και ΕΕ κατά της νέας ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα – Χωρίς ορατή κοινή δράση οι 27

vouli-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

giatros_2902_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: Αλλαγή μέρας και ώρας στη στάση εργασίας για τον νευροχειρουργό του Θριάσιου

1 / 3