search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:30
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 12:31

Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα ο Βιτόρια από τους «πράσινους»

15.09.2025 12:31
vitoria_1509_1920-1080_NEW

Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα απ’ τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το «διαζύγιο» των δύο πλευρών, λίγες ώρες μετά τη σκληρή ήττα του «τριφυλλιού» απ’ την Κηφισιά στο «Πανθεσσαλικό» με 3-2, επειτα από νέα κάκιστη εμφάνιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πράσινων»:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

Ο Βιτόρια «πλήρωσε» το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός -αν και προκρίθηκε σε League Phase του Europa League- εξακολουθούσε να πελαγοδρομεί εντός συνόρων. Ξεκίνησε πολύ «στραβά» της σεζόν στο πρωτάθλημα, είναι πια στο -8 απ’ την κορυφή (έστω και με αγώνα λιγότερο, αυτόν με τον ΟΦΗ που θα γίνει αρχές Ιανουαρίου) και η κατάσταση είχε γίνει πολύ συμπιεσμένη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε χάσει πλέον τα στηρίγματά του στην ομάδα κι αυτό οδήγησε στις οριστικές εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό να προχωράει σε αλλαγή προπονητή. Ήδη εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, σε μία ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη επιλογή για την επόμενη ημέρα του «πράσινου» πάγκου.

Είναι πιθανό δε, σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός να πάει με «υπηρεσιακή» λύση στον πάγκο του έως το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», προκειμένου να κερδίσει λίγο χρόνο για να κάνει μία όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή, αν κι όλα θα γίνουν πολύ πιο ξεκάθαρα μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ο Ρουι Βιτόρια ανέλαβε το «τιμόνι» του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2024 και αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Διαβάστε επίσης:

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Χάρηκα τη διαδρομή της Εθνικής, αξίζαμε να φτάσουμε στο μετάλλιο» (Video)

Νίκος Γκάλης: Τα συχαρητήρια στην Εθνική μας – «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tentoglou-karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο μήκος

thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

samaras-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: «Να αποκαλυφθούν όσοι ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοvartis»

antigoni_moumoulidi
ADVERTORIAL

Αυλαία στο Θέατρο Βράχων για την «Αντιγόνη» του Θέμη Μουμουλίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 13:30
tentoglou-karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Live η μάχη του Καραλή στον τελικό του επί κοντώ και ο προκριματικός του Τεντόγλου στο μήκος

thessaloniki_dekapentaugoustos
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Θερμαϊκό – Βρέθηκε πτώμα νεαρού άνδρα κοντά στην περιοχή του Λευκού Πύργου

KKE_SIMAIA_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Στις 29-31 Ιανουαρίου το 22ο Συνέδριο του κόμματος – «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο για τον σοσιαλισμό» το κεντρικό σύνθημα

1 / 3