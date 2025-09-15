search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 12:52
15.09.2025 11:17

Παναθηναϊκός: Εξελίξεις ακόμη και εντός ημέρας με τον Ρουί Βιτόρια μετά την ήττα από την Κηφισιά

rui-vitoria

Μπορεί στο Europa League να πέτυχε τον στόχο του και να μπήκε στους ομίλους, όμως στην Super League ο Παναθηναϊκός κάνει ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα της ιστορίας του.

Μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον Λεβαδειακό, χθες έχασε από μια άλλη ομάδα που θα παλέψει για τη παραμονή, την Κηφισιά και μάλιστα με ανατροπή από 2-1 σε 2-3.

Εκτός της ήττας και η εμφάνισή του ήταν κάκιστη και αυτό φέρνει εξελίξεις με τον Ρουί Βιτόρια, ενδεχομένως ακόμη και εντός της ημέρας.

Υπάρχει έντονη απογοήτευση με την εικόνα της ομάδας που -με ματς λιγότερο- είναι 8 βαθμούς ήδη πίσω από την κορυφή, καθώς είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Πληροφορίες που επικαλούνται αθλητικές ιστοσελίδες, αναφέρουν ότι αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, χωρίς να αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή ακόμη και σήμερα.

