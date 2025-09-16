search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 00:52
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.09.2025 23:09

Champions League: Ονειρώδες ξεκίνημα για την Ουνιόν με «διπλό» στην Ολλανδία, άνετα πέρασε από το Μπιλμπάο η Άρσεναλ

arsenal athletic

Με ένα… φυσιολογικό αποτέλεσμα και μία μεγάλη έκπληξη εκκίνησε η League Phase του Champions League.

Στην πρεμιέρα η Άρσεναλ, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στη διοργάνωση (1/10 στο Εμιρέιτς), πέρασε από το «Σαν Μαμές» με 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ενώ το «μπαμ» έγινε στο «Φίλιπς Στάντιον», όπου η «πρωτάρα» στον θεσμό Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε ονειρώδες ξεκίνημα με το εμφατικό 3-1 επί της Αϊντχόφεν.

Απέναντι στο «φάντασμα» της PSV οι πρωταθλητές Βελγίου έκαναν «πάρτι» επί ολλανδικού εδάφους με τους Ντέιβιντ, Ελ Χατζ και Μακ Άλιστερ να πετυχαίνουν τα γκολ των φιλοξενούμενων.

Ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο (71′), ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι σκόραρε κι έδωσε ασίστ (Τροσάρ) και η Άρσεναλ έφυγε με το «διπλό» από την χώρα των Βάσκων απέναντι στην Αθλέτικ, που έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2
(72′ Μαρτινέλι, 87′ Τροσάρ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3
(90′ Φαν Μπόμελ – 9′ πέν. Ντέιβιντ, 39′ Ελ Χατζ, 81′ Μακ Άλιστερ)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 22:00
Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 22:00
Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)
19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)
22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)
22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)

Πέμπτη 18/9

19:45 Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)
19:45 Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)
22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)
22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

