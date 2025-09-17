search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 20:10
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

17.09.2025 19:38

Champions League: Ολυμπιακός-Πάφος – LIVE η «ερυθρόλευκη» πρεμιέρα στη League Phase 0-0 (Α’ ημίχρονο)

17.09.2025 19:38
oly-pafos-new

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας την έκπληξη των προκριματικών, την κυπριακή Πάφο, μπροστά στους οπαδούς του σε ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο τους πρώτους του βαθμούς.

Μετά από τέσσερα χρόνια, οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται και πάλι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αυτή τη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase.

Η ενδεκάδα των ερυθρολεύκων:

Live η αναμέτρηση:

1′ Έναρξη στο ματς

Champions League: Πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό κόντρα στη «Σταχτοπούτα» Πάφο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου κυνηγάει το 12ο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση – Η ώρα του τελικού και το κανάλι μετάδοσης

Παναθηναϊκός: Μάρκο Ρόζε και Ρότζερ Σμιντ στην «πράσινη» λίστα για τη θέση του προπονητή

