Γιατί οι παίκτες της Μονακό έμειναν… με τα εσώρουχα στο αεροπλάνο (Video)

Μια βλάβη στο κλιματιστικό του αεροπλάνου είχε… απρόβλεπτα αποτελέσματα για τους παίκτες της Μονακό, πριν από τον αγώνα με την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη για το Champions League.

Η καμπίνα του αεροσκάφους μετατράπηκε σε… σάουνα, με τους ποδοσφαιριστές να βγάζουν τα ρούχα τους για να αντέξουν όσο περίμεναν την επιδιόρθωση του κλιματιστικού.

Κάποιοι μάλιστα δεν είχαν πρόβλημα να αναρτήσουν το σκηνικό και στα social media.

🚨 UNBELIEVABLE! AS Monaco’s flight was canceled due to an air conditioning issue ❌😳✈️

The players had to get off the plane… in their underwear! 😭🩳 pic.twitter.com/L4knrtvoD4 — karim RCA (@111983karim) September 17, 2025

🔴 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗕𝗥𝗨𝗚𝗘𝗦 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗟𝗘́ 𝗘𝗡 𝗥𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗗’𝗨𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗕𝗟𝗘̀𝗠𝗘 𝗗’𝗔𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘́ 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟’𝗔𝗩𝗜𝗢𝗡 ! 🛩️❌



Les joueurs se sont retrouvés en caleçon sur le tarmac de l’aéroport. 😭 pic.twitter.com/A8YZHoEU1m — Vibes Foot (@VibesFoot) September 17, 2025

Αφού περίμενε αρκετή ώρα στο αεροπλάνο, η ομάδα βγήκε για να πάρει αέρα, και επέστρεψε στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η πτήση και να μεταφερθεί για σήμερα το πρωί.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με Κόντη, αναλαμβάνει υπηρεσιακός την Πέμπτη

Champions League: Ο Ολυμπιακός έπεσε πάνω στο αμυντικό τείχος της Πάφου κι έμεινε στο 0-0

Κύπελλο Ελλάδας: Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και νίκησε με το «φτωχό» 1-0 την Καλλιθέα