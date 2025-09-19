Μπιορν Μποργκ: Ο εθισμός του στα ναρκωτικά, η χειρότερη «ντροπή» του και η μάχη με τον καρκίνο – Η εξομολόγηση του θρυλικού τενίστα

Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός για τις σκοτεινές πτυχές της ζωής του είναι ο θρυλικός τενίστας Μπιορν Μποργκ, στην αυτοβιογραφία του. Ο εθισμός του σε ναρκωτικά και αλκοόλ, η πτώση, η αποτυχημένες προσπάθειες αποτοξίνωσης, αλλά και η σκληρή μάχη του με τον καρκίνο αποκαλύπτονται για πρώτη φορά από τον ίδιο σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση.

Μεταμόρφωσε το άθλημα στις δεκαετίες του 1970 και 1980 με το στυλ του εντός και εκτός γηπέδου. Μαζί με τον Τζον Μακενρόε, δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στην ιστορία του τένις, ο Σουηδός «Ice Borg» απέναντι στον Αμερικανό «φωτιά», πριν αποσυρθεί εξαντλημένος, παρά τις εκκλήσεις του Μακενρόενα συνεχίσει.

Ο Μποργκ ήταν ένας παγκόσμιος σούπερ σταρ και το μεγαλύτερο όνομα στο τένις μέχρι που εγκατέλειψε απότομα το άθλημα στην ακμή του, σε ηλικία 25 ετών.

Ο θρύλος του αθλήματος απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μιλούσε για την ζωή του. Ωστόσο αποφάσισε να προχωρήσει στην συγγραφή της αυτοβιογραφίας του, η οποία κυκλοφόρησε την Τρίτη και μιλάει για αθέατες πτυχές της ζωής του.

Ο καρκίνος που αντιμετωπίζει

Στο τελευταίο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του, η οποία θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, ο Μποργκ λέει ότι ο καρκίνος βρίσκεται «στο πιο προχωρημένο στάδιό του» και τον αντιμετωπίζει σαν να «παίζει τελικό του Γουίμπλεντον».

«Ζω μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο» γράφει ενώ παραδέχεται ότι βρίσκει τη διάγνωση «ψυχολογικά δύσκολη».

«Μίλησα στον γιατρό και μου είπε ότι αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά άσχημο», ανέφερε ο Μποργκ στο BBC Breakfast. «Είπε ότι έχεις αυτά τα αδρανή καρκινικά κύτταρα [και] θα είναι ένας αγώνας στο μέλλον. Κάθε έξι μήνες πηγαίνω και κάνω εξετάσεις. Έκανα την τελευταία μου εξέταση πριν από δύο εβδομάδες. Είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσω».

«Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν πόσο άθλια είχε γίνει η ζωή μου», λέει για τη στιγμή που έβαλε τέλος στην καριέρα του, αφού έχασε στους τελικούς του Γουίμπλεντον και του US Open από τον Τζον ΜακΕνρό.

Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ

Από εκεί και πέρα, η ζωή του ξέφυγε από τον έλεγχο. «Την πρώτη φορά που δοκίμασα κοκαΐνη (τον χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση το 1982) ένιωσα το ίδιο είδος εγρήγορσης που ένιωθα και στο τένις». Περιγράφει επίσης τη στιγμή που κατέρρευσε σε μια γέφυρα στην Ολλανδία μετά από καρδιακή ανακοπή το 1982.

«Νιώθω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου να τρέμει. Είναι σαν να κινούμαι στον αέρα. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Πρέπει να διασχίσουμε μια γέφυρα, μια τυπική ολλανδική γέφυρα πάνω από ένα κανάλι όπου πλέουν κατοικίες-πλοία. Εκείνη τη στιγμή, βυθίζομαι στο έδαφος. Όλα γίνονται μαύρα και συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω. Δεν βλέπω κανένα έντονο φως ή μια ταινία της ζωής μου να περνά. Απλά όλα έχουν χαθεί. Η καρδιά μου δεν χτυπά πια μπουμ μπουμ μπουμ, γιατί τώρα έχει σταματήσει. Ωστόσο, λίγο πριν όλα γίνουν μαύρα, σκέφτομαι: πώς έφτασα εδώ;»

«Συνάντησα ανθρώπους που γνώριζα εκτός του κόσμου του τένις. Το ένα οδήγησε στο άλλο. Προστέθηκαν ναρκωτικά, αλκοόλ και χάπια. Μετά από μια πολύ σύντομη νύχτα, περπάτησα στο πάρκο του τένις με τον πατέρα μου. Είπα: «Αισθάνομαι τόσο άσχημα, δεν μπορώ να παίξω». Μου απάντησε ότι όλα θα πάνε καλά. Και τότε, μπαμ, κατέρρευσα».

«Η χειρότερη ντροπή από όλα»

Ο Μποργκ αναφέρει ότι η «χειρότερη ντροπή από όλα» ήταν όταν ξύπνησε στο κρεβάτι του νοσοκομείου και είδε τον πατέρα του δίπλα του. Ήταν μια χαμένη δεκαετία για τον Μποργκ, ο οποίος χρειάστηκε επίσης να υποβληθεί σε πλύση στομάχου το 1989, όταν ένα πρωί απλά δεν ξυπνούσε.

Ο ίδιος αρνείται ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας και το απέδωσε απλώς σε μια «άγρια νύχτα» στην Ιταλία.

