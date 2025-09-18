search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 16:19
18.09.2025 15:05

Super League: Με κόσμο το ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο την Κυριακή

18.09.2025 15:05
Μπορεί η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, για να πετύχει προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της ποινής μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών που του επιβλήθηκε από τη ΔΕΑΒ, προκειμένου να γίνει με κόσμο το κυριακάτικο (21/9) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ωστόσο το ντέρμπι «αιωνίων» θα διεξαχθεί με την παρουσία φιλάθλων.

Και αυτό γιατί, βάσει τροπολογίας που πέρασε τον Φεβρουάριο στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, οι ποινές της ΔΕΑΒ δεν είναι άμεσα εφαρμοστέες, αλλά τίθενται σε ισχύ μετά την παρέλευση πέντε ημερών.

Η εν λόγω τροπολογία «εναρμονίστηκε» με το ποδοσφαιρικό δίκαιο, καθώς σε συνεδρίαση της Super League τον Ιανουάριο του 2025 είχε συζητηθεί και το θέμα των ποινών της ΔΕΑΒ και αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή για παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών θα εκτελούνται από το συνεταιρισμό την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία η τιμωρούμενη ΠΑΕ είναι γηπεδούχος, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, οπότε η απόφαση θα εκτελείται από την επόμενη αγωνιστική.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί με κόσμο τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων», ενώ αναμένεται να εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική.

