Basketball Champions League: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 79-67 τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία και πέρασε στα ημιτελικά – Επόμενο εμπόδιο η Μπούρσασπορ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ιδανική αρχή στις υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2025-2026 έκανε απόψε, στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε στον προημιτελικό του 2ου ομίλου, για τα προκριματικά του Basketball Champions League, επί της Στουντέτσκι Ντέρμπι, από το Μαυροβούνιο, με 79-67. Αποτέλεσμα με το οποίο έκανε το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας στη regular season του BCL. Επόμενη υποχρέωση του στο τουρνουά, για τα ημιτελικά, είναι την Κυριακή (21/9, 16:30), όπου θα αντιμετωπίσει την τουρκική, Μπούρσασπορ.
Ομαδική συνεργασία (18 ασίστ, 9 κλεψίματα) και επιθετική πολυφωνία έδωσαν υπεροχή στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είχαν κορυφαίο στο παρκέ τον Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο). Ξεχώρισαν, επίσης, οι Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι, με 4/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Νίκος Περσίδης (11 πόντοι, με 3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κλίβελαντ Μέλβιν (10π., 7 ριμπάουντ, 1 κλέιψιμο, 1 κόψιμο), Στίβεν Μπράουν (10 πόντοι, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).
Πρώτος σκόρερ για την Ντέρμπι ήταν ο Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς (15π., 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).
Ιδιαίτερο… χρώμα στην SamElyon Arena έδωσαν οι 150 περίπου οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης την αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67
Με… ορεξάτο τον Μουρ και τον Περσίδη να στηρίζει το έργο του, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 7-0 στο 2’. Διαφορά την οποία, με την συνδρομή των Μέλβιν, Τζόουνς, «ανέβασε» στο 6’ στο +8 (15-7) και διατήρησε στο ίδιο -σχεδόν- επίπεδο ως το 11’ (23-16).
Οι πρωτοβουλίες των Άντζουσιτς, Ντέιβις επέτρεψαν στην Ντέρμπι να πλησιάσει στους 3 πόντους (25-22) στο 12’. Ο «Δικέφαλος»… απάντησε με επιμέρους 16-2 και απέκτησε διαφορά 17 πόντων (41-24) στο 17’.
Στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, με κινητήριους μοχλούς τους Χατζιμπέγκοβιτς, Ντρέζνιακ, οι Μαυροβούνιοι μείωσαν στους 8 πόντους (24’ 50-42). Ο ΠΑΟΚ «έγραψε» τάχιστα σερί 11-0, έχοντας βασικούς εκτελεστές του Ντίμσα, Μπράουν, ξέφυγε στο 29’ με +19 (61-42) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς.
Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου οι Θεσσαλονικείς είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +24 (69-45).
Διαιτητές: Σάλινς (Λετονία), Γκέντβιλας (Λιθουανία), Χοροζόφ (Βουλγαρία)
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 10 (2), Κόνιαρης, Ζλαφτσάκης 5, Ζάρας, Τζάκσον 4, Τζόουνς 8, Περσίδης 11 (3), Ιατρίδης, Μπράουν 10 (1), Φίλλιος 2, Μουρ 17, Ντίμσα 12 (4) .
ΣΤΟΥΝΤΕΣΚΙ ΝΤΕΡΜΠΙ (Πέταρ Μίγιοβιτς): Βούτσελιτς 1, Τέρνερ 4, Ίλιτς 6, Παβλίσεβιτς 13 (3), Άντζουσιτς 4, Ζιβάνοβιτς 6, Χατζιμπέγκοβιτς 15 (1), Μπογκντάνοβιτς, Ντέιβις 7 (1), Ντρέζνιακ 10, Μπόακιε 1.
Διαβάστε επίσης:
Ξέσπασμα Καντονά σε συναυλία για την Παλαιστίνη – «Ήρθε η ώρα FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ»
Σε προχωρημένες συζητήσεις η πώληση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Apollo
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Με… άγχος στον τελικό η Τζένγκο για πρώτη φορά στην καριέρα της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.