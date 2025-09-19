Basketball Champions League: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 79-67 τη Ντέρμπι στη Βουλγαρία και πέρασε στα ημιτελικά – Επόμενο εμπόδιο η Μπούρσασπορ

Ιδανική αρχή στις υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2025-2026 έκανε απόψε, στο Σάμοκοβ της Βουλγαρίας, ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε στον προημιτελικό του 2ου ομίλου, για τα προκριματικά του Basketball Champions League, επί της Στουντέτσκι Ντέρμπι, από το Μαυροβούνιο, με 79-67. Αποτέλεσμα με το οποίο έκανε το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της παρουσίας στη regular season του BCL. Επόμενη υποχρέωση του στο τουρνουά, για τα ημιτελικά, είναι την Κυριακή (21/9, 16:30), όπου θα αντιμετωπίσει την τουρκική, Μπούρσασπορ.

Ομαδική συνεργασία (18 ασίστ, 9 κλεψίματα) και επιθετική πολυφωνία έδωσαν υπεροχή στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είχαν κορυφαίο στο παρκέ τον Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο). Ξεχώρισαν, επίσης, οι Τόμας Ντίμσα (12 πόντοι, με 4/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Νίκος Περσίδης (11 πόντοι, με 3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κλίβελαντ Μέλβιν (10π., 7 ριμπάουντ, 1 κλέιψιμο, 1 κόψιμο), Στίβεν Μπράουν (10 πόντοι, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Πρώτος σκόρερ για την Ντέρμπι ήταν ο Εμίρ Χατζιμπέγκοβιτς (15π., 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Ιδιαίτερο… χρώμα στην SamElyon Arena έδωσαν οι 150 περίπου οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι παρακολούθησαν δια ζώσης την αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-31, 63-45, 79-67

Με… ορεξάτο τον Μουρ και τον Περσίδη να στηρίζει το έργο του, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 7-0 στο 2’. Διαφορά την οποία, με την συνδρομή των Μέλβιν, Τζόουνς, «ανέβασε» στο 6’ στο +8 (15-7) και διατήρησε στο ίδιο -σχεδόν- επίπεδο ως το 11’ (23-16).

Οι πρωτοβουλίες των Άντζουσιτς, Ντέιβις επέτρεψαν στην Ντέρμπι να πλησιάσει στους 3 πόντους (25-22) στο 12’. Ο «Δικέφαλος»… απάντησε με επιμέρους 16-2 και απέκτησε διαφορά 17 πόντων (41-24) στο 17’.

Στο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου, με κινητήριους μοχλούς τους Χατζιμπέγκοβιτς, Ντρέζνιακ, οι Μαυροβούνιοι μείωσαν στους 8 πόντους (24’ 50-42). Ο ΠΑΟΚ «έγραψε» τάχιστα σερί 11-0, έχοντας βασικούς εκτελεστές του Ντίμσα, Μπράουν, ξέφυγε στο 29’ με +19 (61-42) και τελείωσε, ουσιαστικά, με το ματς.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου οι Θεσσαλονικείς είχαν τη μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, το +24 (69-45).

Διαιτητές: Σάλινς (Λετονία), Γκέντβιλας (Λιθουανία), Χοροζόφ (Βουλγαρία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 10 (2), Κόνιαρης, Ζλαφτσάκης 5, Ζάρας, Τζάκσον 4, Τζόουνς 8, Περσίδης 11 (3), Ιατρίδης, Μπράουν 10 (1), Φίλλιος 2, Μουρ 17, Ντίμσα 12 (4) .

ΣΤΟΥΝΤΕΣΚΙ ΝΤΕΡΜΠΙ (Πέταρ Μίγιοβιτς): Βούτσελιτς 1, Τέρνερ 4, Ίλιτς 6, Παβλίσεβιτς 13 (3), Άντζουσιτς 4, Ζιβάνοβιτς 6, Χατζιμπέγκοβιτς 15 (1), Μπογκντάνοβιτς, Ντέιβις 7 (1), Ντρέζνιακ 10, Μπόακιε 1.

