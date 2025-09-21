Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Καμπί κράτησε όρθιους τους Πειραιώτες στο 90+2′

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ισόπαλο έληξε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Super League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μοιράστηκαν από ένα βαθμό με αυτό το 1-1 στη Λεωφόρο.
Με γκολ του Ντέσερς στο 48′ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά ο Ελ Καμπί… προειδοποίησε τρεις φορές με μεγάλες ευκαιρίες και στο 90+2′ ισοφάρισε τον αγώνα.
Παραμένει χωρίς νίκη το «τριφύλλι» μετά από τρία παιχνίδια με μόλις δύο βαθμούς.
Περισσότερα σε λίγο…
