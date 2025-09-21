Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1: Ο Ελ Καμπί κράτησε όρθιους τους Πειραιώτες στο 90+2′

Ισόπαλο έληξε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Super League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μοιράστηκαν από ένα βαθμό με αυτό το 1-1 στη Λεωφόρο.

Με γκολ του Ντέσερς στο 48′ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά ο Ελ Καμπί… προειδοποίησε τρεις φορές με μεγάλες ευκαιρίες και στο 90+2′ ισοφάρισε τον αγώνα.

Παραμένει χωρίς νίκη το «τριφύλλι» μετά από τρία παιχνίδια με μόλις δύο βαθμούς.

Περισσότερα σε λίγο…

