Super League: Ισόπαλο το ντέρμπι και… κανείς κερδισμένος – Η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές

Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έληξε ισόπαλο 1-1 και έτσι η 4η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιον κερδισμένο, αφού η Big-4 είχε μόνο ισοπαλίες.

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνεχίζουν να οδηγούν τη κούρσα του πρωταθλήματος, αφού και η Ενωση έμεινε στην ισοπαλία σήμερα στην έδρα της Λάρισας, ενώ ο ΠΑΟΚ χθες κόλλησε στο 0–0 στη Τούμπα με τον Παναιτωλικό.

Κερδισμένοι της αγωνιστικής ήταν οι ομάδες που ακολουθούν την πρώτη τριάδα: ο Αρης, ο Λεβαδειακός και ο Βόλος. Ο Αρης από χθες ξεπέρασε το εμπόδιο της Κηφισιάς και ο Βόλος του Αστέρα, ενώ ο Λεβαδειακός μετά την 4αρα στον ΠΑΟΚ έριξε άλλα 4 στον ΟΦΗ συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.

Super League 4η αγωνιστική

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΟΡ 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Λάρισα – ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 10 ΑΕΚ 10 ΠΑΟΚ 10 Αρης 9 Λεβαδειακός 7 Βόλος 6 Κηφισιά 4 Ατρόμητος 4 Παναιτωλικός 4 ΟΦΗ 3 Λάρισα 3 Παναθηναϊκός 2 Αστέρας Τρίπολης 1 Πανσερραϊκός 1

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Η 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

20:30 Αρης – Πανσερραϊκός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Βόλος

19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:30 Αστέρας Τρ. – ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – Λάρισα

