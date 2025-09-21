Super League: Ισόπαλο το ντέρμπι και… κανείς κερδισμένος – Η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έληξε ισόπαλο 1-1 και έτσι η 4η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιον κερδισμένο, αφού η Big-4 είχε μόνο ισοπαλίες.
Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνεχίζουν να οδηγούν τη κούρσα του πρωταθλήματος, αφού και η Ενωση έμεινε στην ισοπαλία σήμερα στην έδρα της Λάρισας, ενώ ο ΠΑΟΚ χθες κόλλησε στο 0–0 στη Τούμπα με τον Παναιτωλικό.
Κερδισμένοι της αγωνιστικής ήταν οι ομάδες που ακολουθούν την πρώτη τριάδα: ο Αρης, ο Λεβαδειακός και ο Βόλος. Ο Αρης από χθες ξεπέρασε το εμπόδιο της Κηφισιάς και ο Βόλος του Αστέρα, ενώ ο Λεβαδειακός μετά την 4αρα στον ΠΑΟΚ έριξε άλλα 4 στον ΟΦΗ συνεχίζοντας να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του.
