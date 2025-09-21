search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 21:05
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 20:17

Super League: Από… τεσσάρα σε τεσσάρα ο Λεβαδειακός, σκόρπισε και τον ΟΦΗ (4-0)

21.09.2025 20:17
levadeiakos-panigiriko

Ο Λεβαδειακός έδωσε συνέχεια στο μεσοβδόμαδο θρίαμβό του επί του ΠΑΟΚ (4-1) για το Κύπελλο Ελλάδας κι επικρατώντας στη Λιβαδειά του ΟΦΗ με 4-0 σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές.

Το πρώτο γκολ πριν καν οι παίκτες του ΟΦΗ καταλάβουν τι είχε συμβεί και η αποβολή του τερματοφύλακα Χριστογεώργου στο 25ο ήταν τα δύο καθοριστικά χρονικά σημεία του αγώνα, με την ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, που παραμένει στους 3 βαθμούς, να τελειώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες.

Το παιχνίδι στο «Λάμπρος Κατσώνης» ξεκίνησε με γκολ από τα αποδυτήρια πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, καθώς ο Όζμπολτ έφυγε στον χώρο και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Λαγιούς, που δεν είχε παρά να τελειώσει τη φάση σε άδεια εστία.

Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το σοκ των αντίπαλων και τους πίεσαν ασφυκτικά, με την αποβολή του Χριστεογεώργου να «αποτελειώνει» τον ΟΦΗ: στο 25ο λεπτό ο Έλληνας πορτιέρε βγήκε εκτός περιοχής και απέκρουσε την μπάλα με το χέρι σε λάθος του Λαμπρόπουλου που είχε βγάλει μόνο τον Λαγιούς.

Οι όποιες ελπίδες των Ηρακλειωτών εξανεμίστηκαν οριστικά πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στο β΄ ημίχρονο, με τον Νους να αφήνει την ομάδα του με 9 παίκτες για πάτημα σε αντίπαλο.

Στη μοναδική ευκαιρία του ΟΦΗ στο παιχνίδι ο Λοντίγκιν βρέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα αποκρούοντας εντυπωσιακά το σουτ του Φούντα (55΄), για να ξεκινήσει το… φεστιβάλ των γκολ στο 69ο λεπτό με τον Όζμπολτ από ασίστ του Παλάσιος.

Στο 79΄ ο Πεντρόζο ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 3-0 και στο 83΄ ο Μανθάτης ξαναβρήκε δίχτυα για το τελικό 4-0, όπως είχε κάνει μεσοβδόμαδα εναντίον του ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρήστος Βεργέτης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 25΄ Χριστογεώργος, 46΄ Νους (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Νους, Χατζηθεοδωρίδης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (46΄ Τσιβελεκίδης), Βήχος, Λιάγκας, Τσοκάι, Κωστή (82΄ Φίλων), Συμελίδης (58΄ Πεντρόζο), Παλάσιος, Λαγιούς (58΄ Μανθάτης), Όζμπολτ (78΄ Γκούμας).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης (60΄ Λιούις), Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (74΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Φούντας (73΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (61΄ Σαλσίδο), Νους, Ρακόνιατς (28΄ Λίλο).

Διαβάστε επίσης:

Λάρισα – ΑΕΚ 1-1: Έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι και πέταξε τους πρώτους της βαθμούς στο πρωτάθλημα

Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στο Σίδνεϊ, διέλυσε με 106-89 τους Adelaide 36ers με εξαιρετικό Ναν

Γ’ Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι – Έληξε σε δυο λεπτά λόγω… τραυματισμών παιχνίδι τοπικών ομάδων (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανική Κοινοπολιτεία – «Καλοδεχούμενο βήμα»

syria-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία θα πραγματοποιήσει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

olympiakos-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

limeniko navagio plylow frontex- new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για απειλή βόμβας σε πλοίο στη Χίο

charlie kirk khdeia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Κηδεία Τσαρλι Κερκ: Χιλιάδες κόσμου στο στάδιο, τεράστιοι σταυροί και συναυλία – Ο Τραμπ θα εκφωνήσει επικήδειο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

kwnstantaras_maleskou_giannopoulos
MEDIA

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής - Το... καρφί για το «ρεκόρ» του Λιάγκα και του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 21:05
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς χαιρετίζει την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Βρετανική Κοινοπολιτεία – «Καλοδεχούμενο βήμα»

syria-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Συρία θα πραγματοποιήσει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

olympiakos-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

1 / 3