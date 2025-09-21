Κυρίαρχος ο Παναθηναϊκός στο Σίδνεϊ, διέλυσε με 106-89 τους Adelaide 36ers με εξαιρετικό Ναν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Θεαματικός ο Παναθηναϊκός, σημειώνοντας 77 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, κυριάρχησε με 106-89 των Αδελαΐδα 36ερς, στην Qudos Bank Arena του Σίδνεϊ, στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ασταμάτητος ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 26 πόντους, ο Τζέριαν Γκραντ πέτυχε double-double με 11 πόντους, 10 ασίστ, ο Ρισόν Χολμς ομοίως με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. «Διψήφιοι» ήταν και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 10 πόντους, αλλά και ο Ντίνος Μήτογλου με 12.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 14 (4/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 11 (1 τρίποντο, 10 ασίστ), Ναν 26 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 19 (2), Γιούρτσεβεν 6 (4 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 4 (1), Χολμς 14 (9 ριμπάουντ), Σλούκας (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 9 (2), Μήτογλου 12 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)
ΑΔΕΛΑΪΔΑ 36ΕΡΣ (Γουέλς): Κάμερον 5 (1), Χάμφρις 12, Κότον 24 (3/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Βασίλιεβιτς 22 (6/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τσίταμ 11 (1/1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κένιον 2, Γουάιτ 2, Μπλέιζενμπεργκ 7, Χάρις, Ράσμουσεν.
