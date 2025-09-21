Γ’ Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι – Έληξε σε δυο λεπτά λόγω… τραυματισμών παιχνίδι τοπικών ομάδων (Video)

Προβληματικές στιγμές για ποδόσφαιρο έλαβαν χώρα στο Σχηματάρι, στην αναμέτρηση της τοπικής Αναγέννησης με τον Θεσπρωτό.

Η ομάδα από την Ηγουμενίτσα, στα πλαίσια του πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής παρουσιάστηκε στο γήπεδο του Σχηματαρίου με μόλις 9 ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της και προφανώς γίνεται κατανοητό πως δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική!

Μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα δέχτηκε ένα γκολ από την γηπεδούχο ομάδα και πριν καν γίνει η σέντρα τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού βρέθηκαν στο έδαφος ζητώντας πρώτες βοήθειες και δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν. Όπως είναι κατανοητό το ματς διακόπηκε εις βάρος του Θεσπρωτού και η ομάδα της Αναγέννησης Σχηματαρίου πήρε τρεις ξεκούραστους βαθμούς.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Θεσπρωτός δεν «κατέβηκε» στο γήπεδο την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

