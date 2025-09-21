search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 19:02
21.09.2025 17:29

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι – Έληξε σε δυο λεπτά λόγω… τραυματισμών παιχνίδι τοπικών ομάδων (Video)

21.09.2025 17:29
podo

Προβληματικές στιγμές για ποδόσφαιρο έλαβαν χώρα στο Σχηματάρι, στην αναμέτρηση της τοπικής Αναγέννησης με τον Θεσπρωτό.

Η ομάδα από την Ηγουμενίτσα, στα πλαίσια του πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής παρουσιάστηκε στο γήπεδο του Σχηματαρίου με μόλις 9 ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή της και προφανώς γίνεται κατανοητό πως δεν θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική!

Μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα δέχτηκε ένα γκολ από την γηπεδούχο ομάδα και πριν καν γίνει η σέντρα τρεις ποδοσφαιριστές του Θεσπρωτού βρέθηκαν στο έδαφος ζητώντας πρώτες βοήθειες και δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν. Όπως είναι κατανοητό το ματς διακόπηκε εις βάρος του Θεσπρωτού και η ομάδα της Αναγέννησης Σχηματαρίου πήρε τρεις ξεκούραστους βαθμούς.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Θεσπρωτός δεν «κατέβηκε» στο γήπεδο την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

kina dimosiografos covid (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στην φυλακή ξανά η δημοσιογράφος που αποκάλυψε την έξαρση του COVID-19

lebanon-vombardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβάρδισε περιοχές του νότου – Πέντε νεκροί εκ των οποίων τα τρία παιδιά

Πηγή: ekriti
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γήπεδο στην Κρήτη: Τραγικός επίλογος, πέθανε και η 2η εγκαυματίας

pirosvestiko-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Μαγνησία – Επιχειρούν εναέρια για την κατάσβεσή της

abbas
ΚΟΣΜΟΣ

Αμπάς: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς διαρκή ειρήνη» – Έξαλλοι οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

