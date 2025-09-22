search
22.09.2025 13:19

«Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία»: Μια φωνή για τα Τέμπη οι οπαδοί της ΑΕΚ και της Λάρισας (video)

22.09.2025 13:19
larisa-opadoi

Μία πολύ όμορφη στιγμή έζησαν όσοι πήγαν χθες στην AEL FC Arena για τον αγώνα μεταξύ ΑΕΛ και ΑΕΚ.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων έκατσαν στις κερκίδες και φώναξαν για τις ομάδες τους χωρίς το παραμικρό παρατράγουδο, ενώ στο 57ο λεπτό ένωσαν τις φωνές τους για τα 57 θύματα στα Τέμπη.

Το γήπεδο σείονταν από τις φωνές των οπαδών των δύο ομάδων που φώναξαν το σύνθημα «Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία» για το έγκλημα των Τεμπών με αυτούς που δεν φώναζαν να τους χειροκροτούν ένθερμα, στην πιο όμορφη σκηνή μέχρι στιγμής του φετινού πρωταθλήματος της Super League.

Δείτε το βίντεο: 

