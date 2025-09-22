Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Το μέλλον των ομάδων του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κρίνεται στις 23 Σεπτεμβρίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA έχει προγραμματίσει αύριο σύσκεψη στην οποία θα τεθεί επί τάπητος το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων της συγκεκριμένης χώρας από τις διοργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Η κίνηση φέρεται να ξεκίνησε από το Κατάρ, ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, το οποίο ηγήθηκε της πίεσης που ασκείται κατά του Ισράηλ μετά από όλα όσα γίνονται τους τελευταίους μήνες στη Γάζα.

Ήδη υπάρχουν φήμες ότι πολλά, κατά κάποιους τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι υπέρ της τιμωρίας των ομάδων της χώρας, κάτι που θα διαπιστωθεί στην αυριανή ψηφοφορία.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, οι οποίες αυξάνονται για την συμμετοχή των ομάδων του. Ο Ερίκ Καντονά σε δηλώσεις του ζήτησε την τιμωρία των ομάδων της χώρας, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας έχει ήδη τονίσει ότι στην περίπτωση πρόκρισης του Ισραήλ στην τελική φάση του Μουντιάλ τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει την εθνική της ομάδα.

Αν η UEFΑ προχωρήσει στον αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ, ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη θα ακυρωθεί.

Θεωρείται βέβαιο ότι η πρόταση της UEFA θα εγκριθεί, καθώς μόνο δύο ή τρεις από τις 20 χώρες με δικαίωμα ψήφου εκφράζουν σταθερή αντίθεση στον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Πάντως, η απόφαση της UEFA δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, καθώς θα πρέπει να επικυρωθεί από τη FIFA.

