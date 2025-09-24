«Σέρρες»: Συγκίνηση στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου – «Απόψε λέμε αντίο και στον Πάνο που έφυγε τόσο άδικα»

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη και του Σταμάτη Πατρώνη επέστρεψαν στους δέκτες μας, με το κοινό να υποδέχεται με ενθουσιασμό τον δεύτερο κύκλο της σειράς στην πρεμιέρα της.

Μια επιστροφή που, ωστόσο, ήταν συγκινησιακά φορτισμένη, με τον εξαιρετικό Γιώργο Ζυγούρη να αναλαμβάνει τον ρόλο του Οδυσσέα, αντικαθιστώντας τον Πάνο Νάτση που έφυγε τραγικά από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα.

Οι χρήστες στο διαδίκτυο κατέκλυσαν το Χ με σχόλια αποθεωτικά για τη σειρά που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή τόσο από την LGBTQ+ κοινότητα όσο και από το ευρύτερο κοινό, ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα και τον τρόπο που αυτή καθρεφτίζεται μέσα από την ελληνική τηλεόραση.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο Οδυσσέας προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν, την οικογένεια και τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα αμήχανο πρώτο ραντεβού, ένα ακόμα πιο αμήχανο κόκκινο εσώρουχο και μια απρόσμενη επίσκεψη από τη θεία Σταματίνα ήρθαν για να φέρουν τα πάνω κάτω…

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

Ανθή Βούλγαρη: «Λύγισε» στον αέρα για τον μικρό Μιχαήλ που συγκίνησε όλη την Ελλάδα (Video)