Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Δίλημμα Σαμαρά για το νέο κόμμα» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις αντικρουόμενες εισηγήσεις στον πρώην πρωθυπουργό για μορφή και χαρακτήρα, αν θα έχει δηλαδή «σκληρό προσωπαγές σχήμα ή θα είναι «ομπρέλα» για συστέγαση των δυσαρεστημένων δεξιών, αλλά και για το πώς αξιολογούν στη Νέα Δημοκρατία τη δημιουργία νέων κομμάτων ενόψει των εκλογών, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Τα μεγάλα πολιτικά του διλήμματα – Στην τελική ευθεία για τη δημιουργία νέου κόμματος ο πρώην πρωθυπουργός – Ερωτήματα για τον χρόνο και για τον χαρακτήρα του πολιτικού φορέα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα νέα κόμματα ταράζουν τη Ν.Δ. – Ανησυχία για Σαμαρά, διχογνωμία για Τσίπρα και αμφιθυμία για την Καρυστιανού – Ακρίβεια και Δικαιοσύνη φέρνουν θυμό στο Κέντρο

ΠΑΣΟΚ: Κλείνει εκκρεμότητες και ανεβάζει ρυθμούς – Οι εσωκομματικοί πόλοι, οι αιχμές Γερουλάνου και Δούκα και οι απαντήσεις Ανδρουλάκη – Πώς επιδρούν στο Κίνημα οι φήμες για νέα κόμματα

ΣΥΡΙΖΑ: Βήμα σημειωτόν για τις συνεργασίες: ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει, η Νέα Αριστερά ζορίζεται – Εκδηλώσεις και συζητήσεις στο προσκήνιο, ζυμώσεις στο παρασκήνιο – Εντείνεται ο προβληματισμός στην Πατησίων, παραμένουν οι διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό

ΚΚΕ: 51o Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή: Ο σοσιαλισμός ως απάντηση στα μεγάλα «γιατί» της εποχής – Το Σάββατο κορυφώνονται οι τετραήμερες εκδηλώσεις με ομιλία του Δ. Κουτσούμπα – Οι συναυλίες και τα αφιερώματα – Συμμετοχή 400 καλλιτεχνών στη φετινή διοργάνωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Καμπανάκι ΤτΕ για απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης – Στον αέρα έως; Και 4,2 δισ. ευρώ σύμφωνα με την Grant Thornton – Στην εκτέλεση των πληρωμών εντοπίζεται η μείζων δυσλειτουργία

ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Νέο κύμα εξόδου από την εργασία – Φόβος εργαζομένων για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης – Περισσότεροι από 30.000 μπορούν να κάνουν χρήση πλασματικών ετών – Πόσο κοστίζει η εξαγορά ασφαλιστικού χρόνου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ο Τραμπ «ποντάρει» στον Ερντογάν – Μακριά από το μεγάλο «τραπέζι» η δεδομένη για τις ΗΠΑ η Ελλάδα – Οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να διαπραγματευτούν με την Τουρκία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Χάος και αδιέξοδο στη Γάζα – Λιμός, καταστροφή υποδομών και διεθνείς αντιδράσεις αλλάζουν το τοπίο – Πολιτοφυλακές κατά της Χαμάς υπό ισραηλινή εποπτεία – Γιατί η Αίγυπτος προτείνει «αραβικό ΝΑΤΟ»

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πολιτική κίνηση ουσίας η αναγνώριση της Παλαιστίνης – Το κύμα των σχετικών δηλώσεων δεν ενισχύει την τρομοκρατία – Η Χαμάς υποχρεώνεται να αναγνωρίσει τα δικαιώματα του Ισραήλ – Οι ευρωπαϊκές αδυναμίες δεν μειώνουν τη σημασία των αποφάσεων

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ημέρες του αυτοκινήτου – «Έχουμε πάρει τη στάση του κυνηγημένου ζώου στο καθημερινό “ας σωθεί όποιος μπορεί”» – Στην Ευρώπη οι πεζοί των πόλεων αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΑ: Ο δυτικός κόσμος απέναντι στην Ανατολή. Μέρος πρώτο: Η αντιπαράθεση με τη Ρωσία – Πέρασε η εποχή που η Δύση κυριαρχούσε με τις κανονιοφόρους ή την τεχνολογία – Η αντιπαράθεση μελλοντικά, εάν δεν συμβούν τεκτονικές αλλαγές, θα διευρυνθεί – Τα αυταρχικά καθεστώτα Ρωσίας και Κίνας δεν αντιμετωπίζουν κοινωνικές εντάσεις

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος έβδομο: Το βυζαντινό γεύμα

