Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ κατά την επιστροφή του στην αμερικανική τηλεόραση αργά το βράδυ την Τρίτη έχει προβληθεί περισσότερες από 14 εκατομμύρια φορές στο YouTube της Google και στο Instagram της Meta.

Μέχρι αργά το πρωί της Τετάρτης, ο μονόλογος του Κίμελ είχε 10,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και 4,8 εκατομμύρια στο Instagram. Οι αξιολογήσεις τηλεθέασης για την εκπομπή της Τρίτης δεν ήταν ακόμη διαθέσιμες.

Την ίδια ώρα, ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Nexstar και ο Σινκλέρ επέλεξαν την Τρίτη να μην μεταδώσουν το “Jimmy Kimmel Live” από τους συνολικά 70 σταθμούς που διαθέτουν και λειτουργούν, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 23% των αμερικανικών νοικοκυριών. Αυτό σήμαινε ότι η εκπομπή δεν προβλήθηκε στον αέρα σε μέρη όπως το Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, το Νάσβιλ και η Νέα Ορλεάνη, μεταξύ άλλων αγορών.

Η Disney, μητρική εταιρεία του τηλεοπτικού δικτύου ABC που μεταδίδει την εκπομπή του, σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφότου ο Κίμελ δήλωσε στον εναρκτήριο μονόλογό του ότι οι υποστηρικτές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόθυμοι να χαρακτηρίσουν τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ «ως οτιδήποτε άλλο εκτός από έναν από αυτούς» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «κερδίσουν πολιτικούς πόντους» από τη δολοφονία του.

«Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να υποβαθμίσω τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό», είπε ο Κίμελ την Τρίτη, με τη φωνή του να πνίγεται από συγκίνηση, λίγο αφότου ανέβηκε στη σκηνή υπό τις επευφημίες του κοινού.

Σε έναν εύγλωττο και συναισθηματικά φορτισμένο μονόλογο, ο Κίμελ επιτέθηκε στις «αντιαμερικανικές» προσπάθειες περιορισμού της ελευθερίας του λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα μετριάσει την κριτική του προς τον πρόεδρο μετά την σχεδόν εβδομαδιαία αναστολή της εκπομπής του εν μέσω πιέσεων από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Αυτή η εκπομπή δεν είναι σημαντική», είπε ο Κίμελ στους τηλεθεατές. «Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να έχουμε μια εκπομπή σαν κι αυτή».

Ο Κίμελ μίλησε για το πώς πέρασε χρόνο με κωμικούς από χώρες όπου οι άνθρωποι «ρίχνονται στη φυλακή επειδή κοροϊδεύουν όσους βρίσκονται στην εξουσία, και ακόμα χειρότερα».

«Ξέρουν πόσο τυχεροί είμαστε εδώ», είπε ο Κίμελ. «Η ελευθερία του λόγου είναι αυτό που θαυμάζουν περισσότερο σε αυτή τη χώρα, και αυτό είναι κάτι που ντρέπομαι να πω ότι το θεωρούσα δεδομένο μέχρι που απέσυραν τον φίλο μου τον Στίβεν από τον αέρα», μια αναφορά στον παρουσιαστή του CBS Στίβεν Κόλμπερτ, «και προσπάθησαν να εξαναγκάσουν τους συνεργάτες που διευθύνουν την εκπομπή μας στις πόλεις που ζείτε να αφαιρέσουν την εκπομπή μου από τον αέρα. Αυτό δεν είναι νόμιμο. Αυτό δεν είναι αμερικανικό. Αυτό δεν είναι αμερικανικό».

Ο Κίμελ προέβλεψε ότι το ABC και η μητρική του εταιρεία, η Disney, θα τεθούν υπό περαιτέρω έλεγχο από την κυβέρνηση Τραμπ για την επαναφορά της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!», λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε λανθασμένα ότι ο Κίμελ είχε «απολυθεί».

Σημειώνοντας ότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ανοιχτά την ακύρωση της εκπομπής του Κίμελ — και ως εκ τούτου την απώλεια εργασίας για τους υπαλλήλους του — ο κωμικός είπε: «Ο ηγέτης μας γιορτάζει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ένα αστείο».

Στη συνέχεια, ο Κίμελ σημείωσε ότι ο Τραμπ έχει επίσης ζητήσει από το NBC να απολύσει τον παρουσιαστή του “Tonight Show”, Τζίμι Φάλον. «Ελπίζω ότι αν συμβεί αυτό, ή αν υπάρχει έστω και έστω και μια υπόδειξη ότι θα συμβεί, θα είστε δέκα φορές πιο δυνατοί από ό,τι ήσασταν αυτή την εβδομάδα», είπε ο Κίμελ. «Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά κατά αυτού», πρόσθεσε, υπό τις επιδοκιμαστικές ζητωκραυγές του κοινού του στο στούντιο.

Απαντώντας στα σχόλια του Κίμελ την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, απείλησε με έρευνα και προέτρεψε τους τηλεοπτικούς σταθμούς να διακόψουν την εκπομπή του Κίμελ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν πιθανά πρόστιμα και ανάκληση των αδειών μετάδοσης.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», δήλωσε ο Καρ στις 17 Σεπτεμβρίου, κάτι που προκάλεσε εκκλήσεις για την παραίτησή του από τους Δημοκρατικούς και έντονη κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ.

