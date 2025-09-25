search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 12:05
25.09.2025 11:21

Άρης Πορτοσάλτε: Δεν του λένε «καλημέρα» στο γραφείο και του φταίνε οι Αριστεροί και οι Κνίτες – Απολαυστικό παραλήρημα

25.09.2025 11:21
portosalte_2509_1920-1080_new

Είναι να του βγάζεις το καπέλο. Δεν είναι τυχαία η ακροαματικότητα που σημειώνει η εκπομπή του στον ραδιοφωνικό ΣΚΑΪ του Άρη του Πορτοσάλτε.

Σήμερα (25/9) το πρωί ο Άρης… κέντησε. Πήρε αφορμή από επιστολή ακροατή του για εμπειρίες πολιτισμού που έζησε σε μια εβδομάδα παραμονής στα Τίρανα περιγράφοντας μεταξύ άλλων ότι όπου κι αν έμπαινε συναντούσε ανθρώπους με χαμόγελα, ότι υπήρχε πολιτισμός και προσωπικός πολιτισμός.

Ο Άρης «τινάχτηκε» στον αέρα, αν τον βλέπαμε. Του άγγιξε ευαίσθητη χορδή ο ακροατής. Σαν να του κάναν ηλεκτροσόκ. Σαν κάποιος να έθιξε το ίρτζι του όπως έλεγε ο Βέγγος ως Θρασύβουλας στον «Ατσίδα».

Μπαίνει στον σταθμό να κάνει εκπομπή – καταγγέλλει ο Άρης – και εκείνοι που πηγαίνουν μετά από αυτόν δεν του λένε «καλημέρα», άρα είναι Αριστεροί- κατά τον Άρη- εικάζοντας ότι «είναι ντιντίδικο να λες καλημέρα».

Το ρεσιτάλ, με κρεσέντο,  ήταν εμπλουτισμένο με  άφθονα νοητικά άλματα.  Έως παλιό του συμμαθητή στο σχολείο πρόεδρο 15μελούς ΚΝιτη, όπως είπε, πήγε και θυμήθηκε για να συνδέσει τα ανδρικά μάτσο χαρακτηριστικά με τους ΚΝίτες που κάνουν «ου ου ου ου» και τους φαιοχίτωνες και τους ναζί του ’32, ότι αυτή η «γιδιλα» έχει ξεχυθεί στην κοινωνία- πήρε σβάρνα και τις γυναίκες- και όλο αυτό γιατί δεν του μιλάνε οι άλλοι στο σταθμό και δεν του λένε καλημέρα.

Το παράπονο-καταγγελία του Άρη περίπου από το 24ο λεπτό κι έπειτα. Καλή απόλαυση.

Ακούστε το απόσπασμα εδώ

1 / 3