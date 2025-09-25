Άρης Πορτοσάλτε: Δεν του λένε «καλημέρα» στο γραφείο και του φταίνε οι Αριστεροί και οι Κνίτες – Απολαυστικό παραλήρημα

Είναι να του βγάζεις το καπέλο. Δεν είναι τυχαία η ακροαματικότητα που σημειώνει η εκπομπή του στον ραδιοφωνικό ΣΚΑΪ του Άρη του Πορτοσάλτε.

Σήμερα (25/9) το πρωί ο Άρης… κέντησε. Πήρε αφορμή από επιστολή ακροατή του για εμπειρίες πολιτισμού που έζησε σε μια εβδομάδα παραμονής στα Τίρανα περιγράφοντας μεταξύ άλλων ότι όπου κι αν έμπαινε συναντούσε ανθρώπους με χαμόγελα, ότι υπήρχε πολιτισμός και προσωπικός πολιτισμός.

Ο Άρης «τινάχτηκε» στον αέρα, αν τον βλέπαμε. Του άγγιξε ευαίσθητη χορδή ο ακροατής. Σαν να του κάναν ηλεκτροσόκ. Σαν κάποιος να έθιξε το ίρτζι του όπως έλεγε ο Βέγγος ως Θρασύβουλας στον «Ατσίδα».

Μπαίνει στον σταθμό να κάνει εκπομπή – καταγγέλλει ο Άρης – και εκείνοι που πηγαίνουν μετά από αυτόν δεν του λένε «καλημέρα», άρα είναι Αριστεροί- κατά τον Άρη- εικάζοντας ότι «είναι ντιντίδικο να λες καλημέρα».

Το ρεσιτάλ, με κρεσέντο, ήταν εμπλουτισμένο με άφθονα νοητικά άλματα. Έως παλιό του συμμαθητή στο σχολείο πρόεδρο 15μελούς ΚΝιτη, όπως είπε, πήγε και θυμήθηκε για να συνδέσει τα ανδρικά μάτσο χαρακτηριστικά με τους ΚΝίτες που κάνουν «ου ου ου ου» και τους φαιοχίτωνες και τους ναζί του ’32, ότι αυτή η «γιδιλα» έχει ξεχυθεί στην κοινωνία- πήρε σβάρνα και τις γυναίκες- και όλο αυτό γιατί δεν του μιλάνε οι άλλοι στο σταθμό και δεν του λένε καλημέρα.

Το παράπονο-καταγγελία του Άρη περίπου από το 24ο λεπτό κι έπειτα. Καλή απόλαυση.

Ακούστε το απόσπασμα εδώ

Διαβάστε επίσης:

Η UEFA ανοίγει τον δρόμο σε Netflix και Amazon για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Champions League

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (23/9), αλλά με βραχεία κεφαλή

Ο μονόλογος του Τζίμι Κίμελ συγκέντρωσε περισσότερες από 15 εκατ. προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης