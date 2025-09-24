Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (23/9), αλλά με βραχεία κεφαλή

Ακριβώς στα μέσα του μήνα το σερί παραμονής του Alpha στην πρώτη θέση προτίμησης των τηλεθεατών, που άρχισε στις 21 Ιουλίου, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σταμάτησε.

Από τη Δευτέρα- επίσημη έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν καθώς άρχισαν οι μεταδώσεις επεισοδίων φρέσκων σειρών μυθοπλασίας- η «μερίδα του λέοντος» βρίσκεται στην κατοχή του Mega.

Το κανάλι της Καλλιθέας από την προηγούμενη Τρίτη έχει καταφέρει σερί πρωτιάς σε όλες τις ημέρες που ακολούθησαν, πλην του περασμένου Σαββάτου (επικράτησε ο Alpha).

Χθες το μερίδιο του Mega διαμορφώθηκε στο 14,9%, από 15,5% που ήταν τη Δευτέρα. Παράλληλα του Alpha ήταν 14,5% από 13,7% την προηγούμενη ημέρα.

Ήδη η Nielsen έδωσε τις πρώτες ενδείξεις για το διαφαινόμενο δίπολο τηλεθέασης που πάει να σχηματιστεί. Αν και ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και για εκτιμήσεις. Ωστόσο το τοπίο μάλλον παγιωμένο δείχνει.

Ο ΑΝΤ1 φαίνεται να διατηρεί χαρακτηριστικά-προς το παρόν- τρίτου πόλου και μένει να δούμε στην πορεία, με την ανάπτυξη των νέων προτάσεων του, τις δυνατότητες εξέλιξης της δυναμικής του.

«Κονταροχτυπήματα» μεταξύ ΣΚΑΪ και Star καταγράφει στην έναρξη του επταήμερου η Nielsen καθώς «μάχονται» για την τέταρτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις. .

Μέσα σε όλα έχει ενδιαφέρον η κατάταξη Open και ΕΡΤ1. Το κανάλι της Παιανίας, αν και από τον Φεβρουάριο του 2022 βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια, από τους γνωστούς εξωγενείς παράγοντες, με στοιχειώδες και κάθε άλλο παρά ελκυστικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα αλλά με ενημερωτικό περιεχόμενο που μαγνητίζει, καταφέρνει να αποσπά μερίδιο τηλεθέασης μεγαλύτερο από εκείνο της ΕΡΤ1 η οποία έχει «πίσω» της ολόκληρο οργανισμό και ένα κονδύλι δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, ιδίως στον τομέα της ελληνικής μυθοπλασίας.

Με δεδομένα την κινητικότητα του τηλεοπτικού κοινού και την ανάπτυξη των προγραμμάτων των καναλιών μόλις στην αφετηρία- οι σειρές μυθοπλασίας της ΕΡΤ1 και το υπόλοιπο νέο πρόγραμμα της έχει ξεδιπλωθεί από τον προηγούμενη εβδομάδα- τα «σημάδια», παρά τη διαφορά δυναμικότητα και χαρακτηριστικών περιεχομένου μεταξύ των δύο σταθμών, υποδηλώνουν ένα κάποιο ζήτημα δυναμικής για το κρατικό κανάλι.

