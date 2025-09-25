ΜΜΕ ΗΠΑ: Δύσπιστοι εμφανίζονται οι Αμερικανοί απέναντι στα εθνικά ΜΜΕ αλλά υπάρχουν κάποια που εμπιστεύονται

Με όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ στην εποχή Τραmπ 2.0 και το μιντιακό τοπίο σε αναδιάταξη (και αναστάτωση) η αμερικανική κοινή γνώμη, σε γενικές γραμμές, στέκεται με δυσπιστία απέναντι σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Pew,όμως φαίνεται να εμπιστεύονται συγκεκριμένα ΜΜΕ και Ομοσμποδιακές υπηρεσίες.

Το Κέντρο Pew στην δημοσκόπηση του συμπεριέλαβε 30 συγκριμένα ΜΜΕ-τηλεοπτικά δίκτυα, εφημερίδες, ιστοσελίδες- που λογίζονται ως βασικές πηγές ενημέρωσης.

Τα κυρίαρχα- συστημικά Μέσα Ενημέρωσης, κερδίζουν την εμπιστοσύνη της Αμερικανικής κοινής γνώμης, ακόμα και τους μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους.

Για τους ενήλικες στις ΗΠΑ που έχουν τουλάχιστον σχετική εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που λαμβάνουν από ειδησεογραφικούς οργανισμούς εθνικής κάλυψης, η απάντηση που δίνεται πιο συχνά φαίνεται να είναι τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα παναμερικανικής εμβέλειας.

Μέσα σε αυτή την ομάδα των «αξιόπιστων» ΜΜΕ, περίπου οι μισοί (ή και λίγο περισσότεροι) δηλώνουν ότι εμπιστεύονται τα ABC News (56%), NBC News (56%), CBS News (51%), CNN (51%) ή PBS (51%). Αυτές είναι μερικές από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς πηγές ειδήσεων για τις οποίες ρωτήσαμε.

Στον αντίποδα, δηλαδή σε εκείνοι που δεν εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό την ενημέρωση από εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ, αφενός δηλώνουν «λιγότερο πιθανόν να εμπιστευτούν» κάποιο από τα Μέσα Ενημερωσης της πρώτης πεντάδας, εφετέρου- και έχει ενδιαφέρον το στοιχείο της έρευνας εμπιστεύονται τις εξής έξι συγκεκριμένες πηγές ενημέρωσης: Fow news, The Joe Rogan Experience, Newsmax, The Daily Wire, Tucker Carlson Network και Breitbart.

Όλα συντηρητικά ή υπερσυντηριτικά έως ακροδεξια ΜΜΕ.

Το κοινό τους, σύμφωνα με το Pew, είναι «το πιο ρεπουμπλικανικό και συντηρητικό κοινό από τα συνολικά 30 ΜΜΕ για τα οποία ρωτήσαμε».

Στην έρευνα του Pew τα Μέσα αυτά εμφανίζονται να συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης.

Το υψηλότερο πάντως (36%) αποσπά το Fox News και τα χαμηλότερα μονοψήφια – τα Tucker Carlson Network (5%)- του ακραία συντηρητικού άλλοτε δημοφιλούς παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον και Breitbart (3%).

Στη λίστα (με τα ίδια ΜΜΕ των ΗΠΑ) που δεν εμπιστεύονται από πολύ έως καθόλου για την ενημέρωση τους οι Αμερικανοί, το Fox News πρωτεύει με ποσοστό 40%, αμέσως μετά εμφανίζεται το The Joe Rogan Experience (29%), ακολουθεί το δημόσιο PBS (21%).

To Fox News εμφανίζεται να το εμπιστεύονται οι μισοί Ρεπουμπλικάνοι (56%) πολίτες, ενώ δεν το θεωρεί αξιόπιστο το 64% των Δημοκρατικών.

Γενικώς οι Αμερικανοί Ρεπουμπλικανικών πεποιθήσεων εμφανίζονται ιδιαιτέρως δύσπιστοι απέναντι σε όλα τα ΜΜΕ της έρευνας πλην του Fox News και του The Joe Rogan Experience.

