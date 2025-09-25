Με τη μία στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος Έρωτας» την Τετάρτη (24/9)

Δύο στα δύο κατάφερε ο Alpha με τη χθεσινή πρωτιά τηλεθέασης της δημοφιλούς σειράς «Άγιος Έρωτας», έπειτα από την προχθεσινή επικράτηση της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

Η τριάδα κορυφής με την σειρά κατάταξης των εκπομπών παραπέμπει κάπως σε μοτίβο επαναλαμβανόμενο της περσινής σεζόν. Με την υποσημείωση όμως ότι ακόμα δεν έχουν «κατέβει» στο πεδίο της «μάχης» όλες οι σειρές μυθοπλασίας της νέας σεζόν, τυπολογία προγράμματος που κατά τεκμήριο συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις.

Το καρέ πάντως συμπλήρωσε η ξένη ταινία του Star που λειτούργησε σαν αντιπρόταση στα ελληνική σίριαλ του ανταγωνισμού.

Στη μέση της δεκάδας με τις δημοφιλέστερες εκπομπές της ημέρας ήταν το βραδινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων – σφήνα του Mega με πλήθος τηλεθεατών περισσότερων από εκείνων που προτίμησαν το σε επανάληψη «Σόι σου».

Κατά τα λοιπά παρέμειναν και χθες στο Top 10 της Nielsen τα κεντρικά δελτία ειδήσεων Mega και Star, ο «Τροχός της Τύχης» και το «Live News», όμως με κατάταξη διαφορετική από εκείνη της περασμένης Τρίτης.

