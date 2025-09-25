Ο Alpha πήρε «κεφάλι» στην κουρσα τηλεθέασης της Τετάρτης (24/9)

Τούμπα τα πράγματα στην κορυφή των τηλεπροτιμήσεων σε επίπεδο καναλιών. Ο Alpha, χθες πέρασε πρώτος, καταφέρνοντας διαφορά μίας ποσοστιαίας μονάδας από το Mega, το οποίο εμφάνισε μεταβολή -2,2% στη επίδοση από την προηγούμενη ημέρα.

Ο ΑΝΤ1 εν τω μεταξύ έδειξε ότι έχει πάρει φόρα καθώς πρόσθεση 1,2% στο μερίδιο που είχε αποσπάσει από προχθές. Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε την ημέρα το Star (και μεταβολή μισής μονάδας) ενώ «στα ίδια και επι ταυτά» ήταν ο ΣΚΑΪ υποχωρώντας όμως μια θέλη στις επιλογές των τηλεθεατών, λόγω προώθησης του Star.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σε Open και ΕΡΤ1, με το κανάλι της Παιανίας να παραμένει πιο πάνω από το πρώτο κρατικό κανάλι στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

