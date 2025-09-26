Eurovision 2026: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ – Η αντίδραση της ΚΑΝ

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία ώστε να αποφασιστεί αν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στην Αυστρία, καθώς όλο και περισσότερες χώρες ζητούν τον αποκλεισμό του λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Σε επιστολή της προς τα μέλη, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ-Κουνσί, αναγνώρισε την «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων» που επικρατεί μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων-μελών σχετικά με το ζήτημα της συμμετοχής του ισραηλινού φορέα KAN. Όπως εξήγησε, το βάθος της διαφωνίας ήταν τέτοιο που καθιστούσε αδύνατη την επίτευξη μιας κοινής συναίνεσης από το Συμβούλιο.

«Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η Ένωση εκπροσωπεί τη συμπερίληψη και τον ανοιχτό πολιτιστικό διάλογο, που αποτελούν τις αξίες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Δημόσιας Υπηρεσίας» αναφέρεται στην επιστολή. Ωστόσο, η φύση του ζητήματος ανάγκασε την EBU να κινηθεί διαφορετικά, καθώς «το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μια κοινή συναινετική θέση σχετικά με τη συμμετοχή του KAN».

📡 Krone has published the letter sent on behalf of EBU President Ms. Delphine Ernotte-Cunci, confirming the meeting for early November.



"The Board agreed that this question merited a broader democratic basis for a decision, whereby all Members should be given a voice." https://t.co/VREVQIsYwU pic.twitter.com/qAsnBYhUjA — ESC Discord (@ESCdiscord) September 25, 2025

«Δεδομένου ότι η Ένωση δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ μια τόσο διχαστική κατάσταση, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ζήτημα αυτό χρήζει ευρύτερης δημοκρατικής βάσης για μια απόφαση, ώστε να ακουστεί η φωνή όλων των Μελών», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

H έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της EBU θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις αρχές Νοεμβρίου.

Σε απάντηση, ο ισραηλινος φορέα KAN εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την «ελπίδα ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του».

Ποιες χώρες απειλούν με αποχή

Σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από τη Eurovision του 2026, εάν συμμετάσχει το Ισραήλ, έγινε έτσι η πέμπτη χώρα που υιοθετεί ανάλογη στάση.

Ήδη Ολλανδία, Σλοβενία, Ισλανδία και Ιρλανδία έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν το ίδιο, ενώ το βελγικό δίκτυο VRT δήλωσε ότι στηρίζει τη θέση τους.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ, απέστειλε επιστολή στους ομολόγους της από τις έξι χώρες, εκφράζοντας ανησυχία ότι τα μποϊκοτάζ μπορεί να προκαλέσουν διχασμό.

«Ως υπουργός Εξωτερικών της χώρας που φιλοξενεί τη Eurovision, ανησυχώ βαθιά για τον κίνδυνο ρήξης μεταξύ των μελών της EBU σχετικά με το ζήτημα αυτό», ανέφερε στην επιστολή της που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η Eurovision είναι μια γιορτή μουσικής και ενότητας και όχι πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ωστόσο, φωνές από διάφορες πλευρές ζητούν αποκλεισμό του Ισραήλ, με την κυβέρνηση της Βιέννης να επιδιώκει ισορροπία ώστε να διαφυλάξει την εικόνα του διαγωνισμού.

Η αντίδραση της ΚΑΝ

Για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης στους κόλπους του Eurovisionικου θεσμού η ΚΑΝ πήρε θέση με επιστολή.

«Ο ΚΑΝ, ο Ισραηλινός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός, εκφράζει την ελπίδα ότι ο Διαγωνισμός της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και μη πολιτικοποιημένο χαρακτήρα του.

Ο αποκλεισμός του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, ενός εκ των παλαιότερων, δημοφιλέστερων και πιο επιτυχημένων συμμετεχόντων επί δεκαετίες, και μάλιστα παραμονές του εορτασμού των 70 χρόνων της Eurovision, που δημιουργήθηκε ως σύμβολο συνεργασίας, φιλίας και αδελφοσύνης, θα μπορούσε να αποτελέσει βήμα με σημαντικές επιπτώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κανονισμός της EBU ορίζει ξεκάθαρα πως τέτοιες έκτακτες αποφάσεις απαιτούν πλειοψηφία 75% των συμμετεχόντων στη Γενική Συνέλευση.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση θα συνεχίσει να διαφυλάσσει τον ακομμάτιστο, επαγγελματικό και πολιτιστικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, ιδίως ενόψει του εορτασμού των 70 χρόνων της Eurovision».

